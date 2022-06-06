Как белорус в Англии заработал на сборе клубники $8 тысяч за четыре месяца 6.06.2022, 13:04

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Oплата на сборе клубники была почасовой и составляла 11 долларов.

Ежегодно десятки тысяч белорусов отправляются поработать в соседние страны. Прежде всего, в Польшу. Впрочем, находятся и те, кто уезжает подальше. Минчанин Андрей, например, отправился на сезонную работу в Великобритании, где трудился на сборе клубники. Специально для «Комсомолки» молодой человек рассказал о тратах на туманном Альбионе и других особенностях работы.

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На «командировку» решился из-за покупки дома

Минчанину Андрей недавно исполнился 31 год. До «командировки» в Англию молодой человек жил обычной белорусской жизнью: женитьба, стабильная работа в офисе со средней зарплатой, раз в год - отдых на море. Если выразится обобщенно, то мужчина принадлежал к пресловутому среднему классу. С поправкой на белорусские реалии, конечно.

– Такая жизнь меня, в основном, устраивала, – вспоминает молодой человек. – Благо, и с жильем вопрос был решен. Частично на накопления, а частично на подаренные на свадьбу и одолженные деньги мы приобрели небольшую квартиру-студию. Со временем 20 с небольшим «квадратов» стало не хватать. Да и про пополнение в семье также задумывались.

После нескольких месяцев раздумий, Андрей с супругой решили приобрести дом в окрестностях столицы. Понятное дело, что денег с продажи квартиры на такую авантюру не хватило бы. По предварительным подсчетам паре нужно было доложить около 30 тысяч долларов, которые вновь пришлось одолжить. В кредиты молодые люди не хотели лезть принципиально.

– Эти деньги, к счастью, удалось найти довольно быстро. И спустя некоторое время мы стали счастливыми обладателями двухэтажного дома в пригороде Минска. Покупка, правда, омрачалась одним неприятным моментом – деньги нужно было возвращать, – смеется молодой человек.

С долгами семейная пара хотела разобраться как можно быстрее. Впрочем, даже учитывая две зарплаты, на это ушло бы около 7-8 лет.

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– И это с учетом, что ничего особенного мы бы себе не позволяли, – отмечает Андрей. – Тогда-то и появилась шальная мысль: а что, если отправиться на заработки? Честно признаюсь, что думал долго. Россию или Польшу я отмел практически сразу. Во-первых, моя специальность не востребована ни там, ни там. Во-вторых, в случае с Польшей пришлось бы учить язык. А максимум, на который бы я мог рассчитывать по зарплате, не более 1000-1200 долларов в обеих странах.

Наводку дал знакомый, который незадолго до этого летал в Великобританию на сбор клубники. На раздумья у Андрея ушло около месяца.

– Долго взвешивал все «за» и «против». Заиграли довольно неплохие деньги за относительно короткий промежуток времени. Против выступали в первую очередь оторванность от семьи, а я человек очень эмпатичный по отношению к родным, а также лишение основного места работы. Но быстрый и ощутимый заработок перевесил. В конце концов, появилась возможность быстро отдать часть долга, – приводит аргументы Андрей.

Фирму нашел быстро, документы делали в Москве, а вылетал из Львова

Поисками работы молодой человек озаботился в феврале 2021-го. В интернете нашлось сразу несколько сладких во всех смыслах предложений. После консультаций с людьми, которые уже работали на туманном Альбионе, мужчина обратился в одно из агентств.

– Там все прошло довольно гладко, – продолжает Андрей. – Мне быстро подыскали место, помогли с оформлением документов на визу. Последнюю, к слову, делали в Москве. Ну и, конечно, пришлось заплатить определенную сумму. Включая визу, все удовольствие обошлось мне долларов в 400.

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На бюрократические проволочки у молодого человек ушло около 3 месяцев. В итоге, минчанину дали разрешение на работу сроком на 6 месяцев. В целом, со стороны консульских служащих претензий к потенциальному работнику не было. Вероятно, разгадка кроется в том, что в Англии остро не хватает работников аграрного профиля. Местные же за минимальную зарплату работать не хотят. А вот прибалты, граждане стран Восточной Европы едут с удовольствием. Ему пообещали около 9 фунтов в час. Это примерно 30 белорусских рублей – аккурат минимальная «получка» в Великобритании.

– До Англии, если быть точнее, то до Лондона, я добирался через Львов – тогда это было еще возможно. Из украинских городов на остров летали лоукосты, хотя цену за билет слишком низкой не назовешь, – говорит молодой человек.

Караван без интернета, но с собственной гостиной

В Великобритании Андрей оказался в июле 2021-го. Перед поездкой минчанин основательно подготовился: взял несколько теплых вещей, кое-что из продуктов, несколько столовых приборов. Жить предстояло в небольших домиках наподобие трейлеров. Сами же клубничные плантации располагались недалеко от Брэдфорда – примерно в 30 километрах от города.

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– Несколько сложностей, впрочем, было. Тогда в мире и в Англии активно гулял штамм коронавируса «дельта». Поэтому, первые две недели мы и другие прибывшие работники отсидели на стандартном 14-дневном карантине. Уже после нас перевели на рабочие фермы, – вспоминает собеседник.

Ферма представляла из себя несколько огромных плантаций клубники – обычных теплиц. Недалеко от них располагались небольшие жилые домики. Их еще называют караванами или трейлерами. В целом, условия Андрей называет довольно неплохими. В каждом домике было что-то наподобие гостиной, небольшая кухонька, душ, уборные. Горяча вода присутствовала всегда. А вот ночами иногда было холодновато. Особенно, когда температура опускалась ниже 10 С.

– Все-таки в Беларуси мы привыкли к капитальным и отапливаем домам. Небольшой холод был в новинку. Со временем привык. Некоторые ребята покупали обогреватели. На свой страх и риск, правда. Пользоваться такими устройствами там категорически запрещено из соображений пожарной безопасности, – говорит белорус.

Из минусов минчанин отмечает отсутствие на ферме интернета. Решился этот вопрос прозаично: приобрел местную сим-карту с безлимитным тарифом. Это удовольствие обходилось примерно в 35 фунтов или около 110 рублей. Также не играла на руку удаленность от населенных пунктов. Вечерами, если оставались силы на что-нибудь кроме отдыха, было скучновато.

– А из-за отсутствия семьи хоть на стену лезь. Общение по мессенджерам не спасало, – добавил Андрей.

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Клубничный интернационал и рабочая смена с 5 утра

Что удивило белоруса, так это разномастность работников. Всего на ферме трудилось около 300 человек. В основном, это выходцы из Восточной Европы и Балкан. Основной костяк составляли румыны и болгары, их было примерно половина от общего количества сборщиков. Впрочем, встречалось немало украинцев, белорусов и россиян. В меньшей степени были представлены прибалты. В основном, латыши.

– Каких-либо конфликтов на национальной почве не припомню. Все было довольно корректно, ведь мы приехали с общей целью – заработать денег, – отмечает Андрей.

У каждой фермы есть местный владелец. Иногда он приезжает на рабочие места и может посмотреть на работу. Чаще, впрочем, этим занимаются его заместители, каждый из которых отвечает за свой фронт. Например, непосредственно за сбор ягод или работу по фасовке. Еще несколько специалистов контролирует чистоту сбора плодов.

– Рабочий день не отличался разнообразием. Как правило, вставали мы с солнцем – около 4 утра. А уже спустя час приступали к работе на том участке, который определит супервайзер. Рабочий день рассчитан на 12 часов, в который включены два перерыва по 30 минут. Трудиться нужно споро. Если отстанешь, то тебя могут отстранить. Трудишься сверхурочно? Тебе могут предоставить дополнительный перерыв, но уже на 15-20 минут.

Характер работы оказался незатейливым и в целом несложным. Рабочие просто собирали ягоды и складывали их в специальные поддоны, по мере заполнения которых относили в пункт фасовки. Наклонятся не приходилось. Плоды висели на уровне плеча. Главные критерии заключались в том, чтобы в корзины не попадали гнилые ягоды или листья. За эти следили довольно строго.

– Еще один момент – скука. Вот представьте, что в офисе, когда работа не «идет» или просто скучно, вы можете послушать музыку или параллельно работе включить видеоролик. Здесь же гаджеты были под запретом. Просто невзначай можно потерять тот же телефон, который в итоге окажется в корзине с ягодами, – говорит Андрей.

Что касается естественных надобностей, то ходить в туалет никто не запрещал. Впрочем, за это время можно было отстать от коллег. А время, как известно, деньги. В том числе, заработанные. Из прочих неудобств минчанин отмечает жару. Особенно летом, когда теплица едва ли не раскалялась.

– Пожалуй, это был самый серьезный дискомфорт. Были еще мелочи вроде насекомых, но на них быстро перестал обращать внимания, – вспоминает молодой человек.

Зарабатывал 700 долларов в неделю, в город ездил за 7 фунтов на такси

Oплата на сборе клубники была почасовой и составляла чуть менее 9 (или 11 долларов) фунтов. Если работать около 65 часов в неделю, то можно было заработать около 700 долларов в неделю. После вычет налогов эта сумма уменьшалась до примерно 570 долларов.

– Большую часть я старался откладывать. Тратился только на еду, иногда пиво. С другой стороны, особо раскидываться деньгами, учитывая наше месторасположение, было некуда, – говорит белорус.

Закупки, как правило, происходили по воскресеньям, когда у рабочих на ферме был единственный выходной. В другие дни покидать расположение было нельзя согласно трудовому договору. До города добирались на импровизированном такси. Румыны, у которых были свои автомобили, брали за поездку до Брэдфорда по 7 фунтов с носа.

– Удивительно, но продукты в Англии не такие дорогие, как могло бы показаться. На самом деле, цена выше всего процентов на 20 в сравнении с белорусской. Говяжью вырезку, например, можно было взять за 20 рублей в эквиваленте, молоко в среднем стоило около 2,5-3 зайчиков, яйца в пределах 2,5-4 рублей. То есть, можно было питаться привычно и относительно недорого. Понравилось и качество еды. Та же молочка или мясо ничем не хуже белорусских. Не говоря уже о морепродуктах, коих в здешних краях очень много.

На продуктовую корзину еженедельно белорус отдавал плюс-минус 30-35 фунтов долларов. Пару раз Андрей забегал в местные пабы, дабы прочувствовать знаменитую атмосферу. Кроме, безусловно, духовного удовлетворения было еще и несколько бокалов пенного. Один счет, как правило, укладывался в 20-25 фунтов.

Сейчас Андрей находится в Минске. Ему удалось устроиться на старое место работы. Об Англии молодой человек подумывает, однако в последнее время с этим возникли сложности.

– Стало очень сложно получить визы. Более того, я слышал, что их перестали выдавать вовсе, – говорит минчанин.

Соскучился по семье и привез 6 тысяч долларов

Белорус проработал на плантациях до октября 2021-го – ровно 4 месяца. За это время в общей сложности он заработал около 8 тысяч долларов чистыми. В Беларусь он сумел привезти около 6 тысяч у.е.

– Считаю это неплохим результатом, – признается Андрей. – В Беларуси или сопредельных странах за такой период у меня получилось бы, учитывая траты, заработать ну максимум вдвое меньше. Так что финансовым результатом я доволен.

Резюмируя свой опыт, Андрей не дает обобщающих советов. По его мнению, каждый должен решаться на такой шаг самостоятельно.

– Я рискнул и, в принципе, неплохо заработал. Однако все индивидуально. Такая долгая разлука с домом и семьей мне далась очень тяжело. Да и скучновато было, если честно. Наверное, я прихожу к мысли, что даже такие деньги не стоят. Но все зависит от конкретного человека.

Есть и ряд других факторов, которые напрямую и косвенно могут повлиять на работу. В частности, у вас должно быть хорошее здоровье. В спартанских условиях хронические болячки дадут знать о себе быстро.

– Знаю нескольких ребят, которые не выносили сбор клубники чисто физически и спустя месяц-полтора собирали чемоданы и ехали домой. К тому же, работа зависит от владельца фермы. На некоторых плантациях, на сколько я знаю, к людям относились едва ли не как к рабам. Мне в этом плане повезло, все было довольно дружелюбно и корректно. Конечно, решать в итоге вам, но опыт я получил интересный, – заключил Андрей.

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