Ученые: Не пить — здоровью вредить 7 6.06.2022, 13:09

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Исследователи рассказали о пользе умеренных доз алкоголя.

Группа исследователей из Франции и Великобритании выяснила, что отказ от спиртных напитков может привести к развитию деменции. Но не спешите радоваться, любители посидеть вечером с бутылочкой пива! По словам ученых, чрезмерное потребление алкоголя также вредно для организма, пишет Bigpicture.

Специалисты Университетского колледжа Лондона совместно со своими коллегами из Французского национального института здоровья изучили данные почти 10 тысяч британцев, чтобы оценить влияние алкоголя на их организм.

Так, выяснилось, что к текущему моменту почти у 400 участников эксперимента появилась деменция. Эта болезнь характеризуется значительным снижением умственной деятельности и утратой ранее приобретенных навыков. Средний возраст развития старческого слабоумия — 76 лет.

Ученые подчеркивают, что заболевание прогрессировало в основном у тех людей, которые решили совсем отказаться от алкоголя. Однако в группу риска попали и те британцы, чей уровень потребления спиртных напитков превышал допустимую норму в 14 алкогольных единиц за неделю.

Одна алкогольная единица алкоголя равна 10 мл спирта. По мнению ученых, чтобы избежать развития деменции, необходимо выпивать от 1 до 14 алкогольных единиц в неделю.

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