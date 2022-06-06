Мошенники развели жительницу Солигорска на 140 рублей, та позвонила в «техподдержку» банка и потеряла еще 500 6.06.2022, 13:23

Белоруска всего лишь хотела продать детскую коляску.

Мошенники дважды обманули жительницу Солигорска, сообщили в пресс-службе МВД. Женщина разместила в интернете объявление о продаже детской коляски. Вскоре нашелся покупатель, который под предлогом оформления доставки и перевода денег прислал ей ссылку на фишинговый сайт. Как только женщина ввела данные карты, с нее списали 140 рублей.

«Догадавшись, что ее обманули, солигорчанка заблокировала карту и обратилась в техподдержку. Однако сайт техподдержки также оказался поддельным. Лжеоператор выманил у женщины данные другой карты якобы для возврата средств. С нее тоже мгновенно списали еще 500 рублей», — проинформировали в милиции.

За хищение имущества путем модификации компьютерной информации возбуждено уголовное дело.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».