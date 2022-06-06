Почему Лукашенко все еще может напасть на Украину 7 6.06.2022, 13:23

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фото: ТАСС

Украинские эксперты рано отбросили вариант нового наступления на Киев.

При каких обстоятельствах возможно новое "северное наступление" на Киев? Отбрасывать его будет опрометчиво, пишет для "Главреда" эксперт Олег Пастернак.

Важно не повторять ошибку восприятия ситуации перед 24 февраля, когда в Украине РФ осуществляла набор информацонно-психологических операций с целью подавить гражданскую бдительность и политическую мобилизацию общества. Особенно важно было для Путина - застать врасплох украинскую элиту и добиться ее дезорганизации.

У почти всех военных комментаторов сложился ныне экспертный консенсус о том, что Лукашенко не рискнет на прямое вторжение по внутриполитическим и военно-стратегическим причинам, а все его последние маневры объясняются желанием отвлечь украинские силы от концентрации по линии фронта.

Давайте прикинем поведенческую логику Путина. Допустим, он выходит к админграницам Луганской и Донецкой областей (хотя и с этой задачей - колоссальные неудачи), но дальше войну не видит смысла продолжать в силу ресурсных и политических рисков. Кремлю будет нужно склонить Украину к переговорам - Минску-3, в котором зафиксировать достигнутые стратегические и территориальные преимущества.

Фактически на кампанию по мнимому миролюбию Путина брошена сейчас вся выстраиваемая десятилетиями политическая инфраструктура влияния России в Европе: статьи, заявления, комментарии политиков, дипломатические планы, записки разных там продажных аналитических институтов и т.д. Но она "пробуксовывает", так как не спят американцы, британцы, прибалты, поляки и, собственно, не спит наша дипломатия.

Надо не понимать упрямый характер Зеленского, которого европейские лидеры всякими способами склоняли к уступкам и выполнению предыдущих двух Минсков, чтобы осознать, что Зеленский согласится лишь на мир с максимально приемлемой для Украины повесткой, которая не станет для него личным электоральным риском.

И перед войной французский лидер Макрон, будучи 7 февраля в Москве, а на следующий день в Киеве, очевидно делал попытку сыграть по-крупному и предотвратить военную эскалацию, вынудив Президента Украины пойти на желаемый для большинства игроков в ЕС болезненный компромисс с РФ ценой признания территориального статус-кво. Но что-то пошло не так.

Впрочем, и сейчас шансов принудить Зеленского насильно к невыгодному для Украины миру нет. Но не забываем, что Путин - игрок с чекистским опытом. Какой инструмент у него остается в кармане при провале попытки использовать лояльный пул западной элиты для давления на Украину и отсутствия надежной и максимально лояльной к Кремлю группировки политиков в Украине, способной создать область внутреннего давления?

Только военный, а значит стоит ожидать повторного штурмового наступления, но уже в составе общей российско-белорусской группировки на Киев, Чернигов, Луцк, Ровно, Житомир (под звуки советской песенки "мы за ценой не постоим" будут продолжать на убой отправлять россиян, как военный скот). Это позволит опять сгенерировать фон уступчивости украинской власти и сподвигнуть к продолжению переговоров, но теперь уже под аккомпанемент части западных кликуш.

Повторное "северное наступление" крайне важно Путину осуществить при участии как раз белорусской армии.

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