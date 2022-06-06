ВСУ отбили атаку и разгромили оккупантов под Изюмом

ВСУ отбили атаку и разгромили оккупантов под Изюмом1
- 6.06.2022, 13:35
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Украинские военнослужащие пытаются продвигать вперед.
Российские оккупанты пытались прорвать оборону украинских военных в районе Изюма. Об этом заявил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Украинские защитники успешно отбили атаку врага и нанесли ему значительные потери. Рашисты отступили назад.
"На северном и северо-восточном направлении оккупанты сосредоточили внимание на обороне", - написал Синегубов.
Украинские военнослужащие пытаются продвигать вперед, оттесняя врага от захваченных позиций.