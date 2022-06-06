Как работают парамедики из полка Калиновского в зоне боевых действий 1 6.06.2022, 13:43

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Были случаи, когда парамедики оказывали помощь не только бойцам, но и мирным жителям.

В полку имени Кастуся Калиновского сейчас более 20 парамедиков. Среди них — бывшие врачи и добровольцы с боевым опытом, nashaniva.com. Основная задача парамедика — стабилизировать состояние раненого до перевоза в больницу.

«Они останавливают кровотечения, стабилизируют дыхание, фиксируют переломы», — говорит Ян Мельников, бывший начальник врачебной службы полка Калиновского. Теперь он отвечает в батальоне за артиллерию, так как парамедиков у них достаточно, чтобы полностью закрыть эту нишу.

Вся зона боевых действий делится на красную, желтую и зеленую. В первой идет обстрел, задача пармедика здесь — вытащить раненого из-под огня и остановить кровотечение. Во второй (следующая улица, например, от красной зоны) уже можно стабилизировать дыхание и наладить циркуляцию крови. В третьей, зеленой зоне, есть возможность вызвать скорую помощь, следить за пульсацией, сатурацией и работой сердца.

«Я отвечал за подготовку парамедиков и следил, чтобы у бойцов было все необходимое в аптечках, — говорит Ян. — Есть стандарт, по которому они должны быть собраны, и протокол, объясняющий, как и по каким приоритетам нужно оказывать первую медицинскую помощь. Сначала остановить импульсивный кровоток, потом заняться дыхательными путями, после циркуляцией и только после переохлаждением».

Парамедики из полка Калиновского проходили подготовку в украинской волонтерской сети «Госпитальеры», а также в «Женском ветеранском движении».

«В рюкзаке парамедик имеет турникеты, различные бандажи, салфетки, которые накладываются на рану. А также трубки, нужные для обеспечения дыхания, — они используются, когда человек находится без сознания.

Также есть специальные наклейки, которые клеют при ранении легких и пневмотораксе, декомпрессионные иглы, шины, используемые для фиксирования переломов, различные инфузии, например, хлорид натрия, который в системе дает жидкость, заменяет кровь. Это почти что полный перечень того, что имеет парамедик боевой группы», — говорит он.

В полку были случаи, когда парамедики оказывали помощь не только бойцам, но и мирным жителям. Например, в Ирпени.

По словам Яна, человеку, который хочет стать парамедиком, не обязательно иметь медицинское образование. Основное, чему его учат на курсах (они идут два-три дня), — это останавливать кровотечение, тампонировать раны, накладывать турникеты и шины.

Теперь в полку Калиновского за медицинское направление отвечает выпускница медуниверситета. Она хирург по специальности.

«Также нужно подчеркнуть, что у нас есть шесть человек, которые учились в медицинском университете либо уже работали докторами. С увеличением числа людей мы выбираем новых, проводим занятия. Поэтому у нас пропорционально растет количество бойцов и тех, кто оказывает им помощь.

Парамедиками мы предлагаем стать тем бойцам, которые уже имеют опыт ведения боевых действий. Но это по мере необходимости, когда нужно доукомплектовать роту. Бойцы проходят курсы и также начинают оказывать помощь непосредственно на фронте», — объясняет он.

Многие из тех, кто записывается в полк, хотят сразу идти в бой. Ян вспоминает, что у него тоже так было.

«Я до 2016 года изучал только вооружение, знал разве что основные принципы, как останавливать кровотечение, и все. Однажды у нас погиб боец, и я понял, что, если бы знал больше, смог бы его спасти. Пришел к тому, что лично проявил инициативу и записался на курсы к «Госпитальерам». И потом стал тем, кто один из первых бежал к пострадавшему, чтобы помочь», — рассказывает Ян.

Работа парамедиком психологически непростая. Когда Ян впервые увидел, как от взрыва человеку оторвало кисть, с ним случился ступор.

«Я вообще та личность, которая боялась крови. Впервые глубокие ранения с последующими ампутациями я увидел на Майдане. С тех пор начал как-то привыкать, сейчас меня это не пугает. Даже не так — ты абстрагируешься от всего происходящего, и сосредотачиваешься на цели помочь. Только потом осмысливаешь, насколько тяжелое ранение видел».

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