«Вовина жена микроволновку забрала, вентилятор, кофемолку» 6 6.06.2022, 13:51

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Родственники российских оккупантов делают бизнес на мародерстве в Украине.

Родственники российских оккупантов организовали «логистические центры» по доставке награбленного в Украину и продают его своим соотечественникам. Но бизнес идет не очень: потому что оккупанты воруют друг у друга.

Об этом свидетельствует новый перехват СБУ.

«Вчера Вовина жена микроволновку забрала, вентилятор, кофемолку, мультиварку…», — отчитывается мужу-оккупанту жена, занимающаяся распределением награбленного в РФ.

Но оккупант, как оказывается, кроме перечисленного, намародерил в Украине еще 4 телевизора: «3 телевизора в коробке и 1 без коробки». Тот, что без коробки, ей отдали, а вот остальных троих нет. Женщина подозревает, что их забрал «тот хрен, который… он два раза забирал». Поэтому она просит мужа разобраться.

«Судя по всему, россияне и дня не могут прожить, чтобы не украсть даже по второму кругу.

Очевидно, таким образом спешат набрать для себя и своих потомков. Потому что, учитывая санкции, все эти товары скоро снова станут предметом роскоши в России», — пишет СБУ.

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