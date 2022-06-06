Куда поехать в Беларуси на один день или на выходные? 1 6.06.2022, 14:12

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Пять идей.

«Комсомолка» собрала 5 идей для ценителей природы, красивых локаций и особой атмосферы. Куда поехать в Беларуси на один день или на выходные из Минска:

Экотропа с родниками и сказочной атмосферой

Недалеко от Минска расположена уникальная экотропа «Святые криницы». Это 49 километров от МКАД в Минском районе. Путешественники могут гулять на опушке соснового леса по деревянному настилу среди бьющих из-под земли родников. Они не замерзают даже зимой. Прям там можно попробовать студеной чистой воды и набрать с собой.

Вдоль настила протекает речка Удранка, куда и впадают родники. Ее берега летом зарастают огромными папоротниками, здесь летают стрекозы, журчит вода и поют птицы. Над водной гладью возвышаются упавшие деревья, по которым гуляют любители экстрима. Атмосфера сказочная. Многие считают эту сакральную этотропу своим местом силы.

Подвесные мосты в Вилейском районе

Вилейский район популярен среди туристов не только из-за красивых пейзажей водохранилища. Для многих настоящим открытием становятся подвесные деревянные мосты над речкой Нарочанкой. Это атмосферные места для отдыха на природе и эффектных снимков. Правда, ради них придется преодолеть около 100 километров от Минска.

Самый популярный и удобный для прогулок мостик соединяет деревни Ручица и Красница. У него сохранился поручень. Деревянное покрытие слегка пружинит под ногами. В целом туристы уверяют, что гулять по нему безопасно. Можно присесть на деревянную кладку и полюбоваться на течение реки.

Небывалая порция кислорода на болоте Ельня

Для любителей продолжительных поездок бывалые белорусские туристы советуют прогулки вдоль болота Ельня. Экотропа самого знаменитого и живописного в Беларуси верхового болота находится в 240 километрах от Минска. Это довольно многолюдное и популярное среди путешественников место.

Но если выехать пораньше, то можно в тишине понаблюдать за тем, как рассеивается туман и гуляют журавли. Чтобы прочувствовать полностью зыбкую болотную топь, можно отправиться гулять в болотоходах. А в 30 километрах от Ельни на реке Вята находится самый большой водопад в Беларуси. Отличная локация для красивых фото и умиротворения на природе в интересном месте.

Эффектные локации для фотографий в «Смолевуде»

Для любителей совмещать прогулки на природе с открытиями чего-то нового и знакомством с историей, отличным местом станет белорусский «Смолевуд». Это натурная площадка «Беларусьфильма» в 40 километрах от Минска возле деревни Каменка. Можно гулять в лесу с необычным ландшафтом и резкими обрывами песчаного карьера.

Тут есть и два озера, и бутафорная деревня, и землянки, и узкоколейная железная дорога, и дамба. Можно запросто почувствовать себя главным героем военного фильма или средневекового романа. Самые смелые взбираются на вышку, с которой открывается хороший вид. Впечатлений после такой прогулки точно будет масса, как и эффектных снимков для соцсетей.

Посмотреть на диких лошадей в Налибокской пуще

Налибокская пуща - отличное место, чтобы спрятаться на денек от городское суеты и прогуляться среди огромных дубов или же увидеть табун диких лошадей, которые внешне напоминают вымерших тарпанов. Найти пасущихся лошадок довольно cложно. Но если обратиться в администрацию заказника, то можно договориться об экскурсии.

Ее протяженность около 1,5 километра. По пути будут попадаться интерактивные элементы, стенды и участки с разным покрытием, чтобы почувствовать под ногами всю прелесть леса. Гулять тут удобно и мамам с колясками, и людям с инвалидностью.

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