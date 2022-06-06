Bloomberg: Путин не может вечно скрывать смерть солдат от их семей 4 6.06.2022, 14:18

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Гнев семей из-за увеличения потерь на войне трудно сдержать.

Пропагандистская машина Владимира Путина построила образ могущественной нации с непоколебимым лидером и дисциплинированной армией, окруженной врагами. И она якобы вынуждена бороться за будущее своей родины.

И не важно, что именно Россия вторглась в Украину, а многие доказательства указывают, что российские солдаты грабят и насилуют мирных людей. Или что запланированный «блицкриг» превратился в очень дорогую войну на истощение, – приводит статью Bloomberg «Зеркало недели. Украина». На бигбордах вдоль дорог размещены портреты павших солдат рядом с лозунгом «герой войны», хотя реальной победы нет. Популярный лозунг говорит: «Мы своих не бросаем», - хотя российская армия постоянно именно это и делает, оставляя тела погибших в болоте или в украинских импровизированных моргах.

Кремль поддерживает официальную риторику посредством жесткой хватки. Но война затягивается, ее цели меняются. И остается одна неудобная правда, которую даже Путину будет труднее скрыть: погибшие российские мужчины не возвращаются домой. И вряд ли есть категория граждан, от которых ему труднее отмахнуться, чем матери, жены и дочери солдат, особенно на фоне ухудшения настроений из-за усугубления экономических трудностей. В прошлом их гнев и горе гальванизировали общественное мнение, портя имидж армии и государства. И это может произойти снова.

Российские потери в Украине колоссальные, несмотря на то, что темпы несколько замедлились после катастрофических первых дней войны. Российское Минобороны не публиковало данные о потерях с 25 марта. К тому же оно называло достаточно скромные цифры, утверждая, что в боях на украинской территории погиб 1351 российский солдат. В настоящее время Украина говорит о более 30 тысячах убитых российских военных. В апреле Министерство обороны Великобритании утверждало, что российские потери составляют половину цифры, которую называет Киев сейчас. Однако даже так это означает, что в Украине уже погибло гораздо больше российских солдат, чем во время вторжения СССР в Афганистан. И потери продолжают расти.

Матери демонстрировали свою силу раньше. В 1980-х тела погибших возвращались из Афганистана в цинковых гробах. А на надгробиях чеканили надписи о том, что солдат «был убит, выполняя свой интернациональный долг». Благодаря так называемой «гласности» разъяренные матери требовали сведения о смертях и ранениях их сыновей. Они начали вести активные кампании против дедовщины в армии, а также впервые в истории вынуждали армию СССР давать ответы на все вопросы.

Комитет солдатских матерей сыграл заметную роль во время первой Чеченской войны. Женщины пошли в Грозный и договорились о возвращении их сыновей домой, а также собрали доказательства об убитых и раненых. Злость матерей создала проблемы для Путина, когда он несуразно реагировал на аварию на атомной субмарине «Курск» в 2000 году. На борту находились 118 членов экипажа.

«Они зарабатывают 50 долларов в месяц. И теперь они застряли в этой жестяной банке! Зачем я его растила? У вас есть дети?» – кричала мать одного из российских матросов на чиновников Кремля.

Женщину заставили замолчать. На видео, которое показало российское телевидение, было видно, как ей укололи неизвестную субстанцию, после чего она упала. Хотя позже сама она отрицала, что ей укололи транквилизатор. Впрочем, общественную злобу было труднее подавить.

В 2022 году все будет происходить по-другому. Давление матерей на армию в 1980-х и во время первой Чеченской войны, а также во времена катастрофы на подводной лодке «Курск» стало возможным благодаря относительной свободе политической сферы и СМИ, созданной «перестройкой» и начавшимся после нее хаосом. Не случайно, что матери были менее успешны во время второй Чеченской войны, когда Путин уже получил власть в свои руки. Сегодня существует мощная стена пропаганды, возвеличивающая погибших на войне, Кремль контролирует СМИ и не терпит никаких протестов.

Эксперт Королевского колледжа Лондона Гулназ Шарафутдинов заметил, что во времена войн в Афганистане и Чечне общество было более равным. И война затронула абсолютно все семьи. Сегодня же в агрессии против Украины участвуют не срочники, а контрактные солдаты. Это молодые мужчины, которые ищут способ вырваться из нищеты. Большинство из них происходят из отдаленных регионов и принадлежат к этническим меньшинствам. Не случайно среди 1100 погибших в Украине российских солдат, смерть которых проанализировала российская редакция BBC, нет никого из Москвы, где живет 13 миллионов человек. Было только пятеро погибших из Московской области и один – из Санкт-Петербурга. Большинство погибших, случаи которых были рассмотрены журналистами, были родом из Бурятии, где живет менее миллиона человек, и Дагестана, население которого составляет около трех миллионов.

Также простая реальность в том, что семьям легче воспринять смерть родственника, если ее называют «героической». Поэтому россияне принимают официальную пропаганду, несмотря на то, что она противоречит их личному опыту. Когда лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич написала книгу «Ребята в цинке» о военных СССР, принимавших участие в войне в Афганистане, она столкнулась с угрозами и судебными исками из-за обвинений в «клевете».

«Матери сыновей, погибших в Афганистане, приходили на судебные слушания с портретами своих детей, их медалями и наградами. И матери говорили мне: «Нам не нужна твоя правда. У нас есть своя»», – рассказала писательница.

Но с каждой новой смертью вымысел все труднее поддерживать. И вопросы становятся более сложными. Это риск, который становится все больше с каждым затопленным кораблем или полностью разбитым подразделением десантников. Особенно если целые войны остаются размытыми. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российским матерям напрямую. Правительство в Киеве создало специальную горячую линию, запустило Telegram-канал, а также сайт с фото российских солдат, попавших в плен. Чтобы их семьи могли отыскать их.

Это опасность, которую Путин осознает и с которой борется с тех пор, как его план «трехдневной войны» провалился в конце февраля. Он постоянно повторяет, что на фронтах Украины нет срочников. Потому что это очень чувствительная проблема в России. Российский автократ также не объявил всеобщую мобилизацию. Но Минобороны РФ признало, что некоторые срочники все же были отправлены на войну в Украину, а некоторые из них попали в плен. Столкнувшись с тяжелыми потерями солдат и техники, Путин повысил возрастной порог для тех, кто хочет служить в армии по контракту. Поскольку война затянулась, ему придется привлечь резервы или же отправить в бой проходящих срочную службу.

Исследователь внутренней политики России в Университетском колледже Лондона Бен Нобл отметил, что потери, как и экономические трудности, испытывают пределы пропаганды и репрессий Кремля. Потому что, несмотря на то, что говорит государственное телевидение, россияне напрямую страдают от обоих последствий войны. И для каждого из этих последствий будет свой поворотный момент.

Три фактора усугубляют ситуацию Путина. Первый из них – это то, что даже по автократическим стандартам ему не хватает эмпатии, которая могла бы помочь обуздать общественный кризис. Только через три месяца после начала войны Путин нашел время, чтобы навестить раненых солдат. А проявление «президентского сострадания» по версии Кремля оказалось формальной раздачей безэмоциональных рукопожатий в идеальной больнице Москвы, где никто на самом деле не был болен. Нобл заметил, что у путинского режима нет человеческого лица.

Второй фактор – в отличие от аннексии Крыма в 2014 году, патриотический подъем, обнаруживший опрос после начала вторжения в Украину, также сопровождался высоким уровнем тревоги. В марте, когда россиян спрашивали об их ощущениях по поводу войны, первое, о чем они говорили – это гордость за Россию. Но потом опрошенные упоминали о других ощущениях: тревоге, страхе и ужасе. Молодые россияне ставили страх, тревогу и ужас на первое место. Появились случаи нападений на военкоматы, а недовольные родственники стали выражаться.

И третий фактор – Путин делает акцент на роли женщин как матерей, пытаясь разобраться с мрачной демографической ситуацией в России. При этом он опирается на традиционалистские взгляды. Путин даже собирался восстановить советский титул "матери-героини", которым награждали женщин с большим количеством детей. Поэтому Кремлю трудно одновременно прославлять женщин, а затем закрывать им рот.

Матери и жены не могут свергнуть Путина или покончить с войной, равно как их недовольство не заставило Кремль вывести войска из Афганистана. Но их горе и все большее количество потерь на войне, которые российские СМИ не смогут оправдать постоянной похвалой, подрывает имидж армии и государства. Потенциальные последствия непредсказуемы.

«Мы привыкли жить на двух уровнях: один из них – это то, что мы читаем в книгах и СМИ, а другой – совершенно отличный, – это наш личный опыт, – сказала Алексиевич одна из женщин после публикации книги о погибших солдатах в Афганистане, – Все, что вы написали – правда, кроме того что реальность еще страшнее».

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