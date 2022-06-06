На судилище над белорусскими патриотами пришли люди с Z-символикой 9 6.06.2022, 14:30

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Между сторонниками «русского мира» и матерью политзаключенного начался конфликт.

В Мингорсуде начался процесс над шестью фигурантами уголовного дела патриотов из группы «Буслы ляцяць». Дело рассматривает судья Анастасия Попко, сообщают правозащитники.

На скамье подсудимых политзаключенные Алексей Иванисов и Алексей Гамеза, а также Николай Библис, Андрей Будай, Александр Муравьев, Александр Сидоренко.

Фигурантов дела задержали в конце сентября — начале октября 2021 года.

На суде на маму политзаключенного вызвали милицию. Как рассказывают очевидцы, на процесс пришли двое потерпевших:

— Это женщина и мужчина. У них была группа поддержки «ябатек», которые пришли на суд с символикой. У одного из них на рубашке была буква «Z», сделанная из георгиевской ленты.

Между ними и 76-летней мамой Алексея Иванисова произошел конфликт. Группа поддержки потерпевших начала жаловаться, мол, из-за таких, как обвиняемые, «все происходит и может начаться война».

Мама Иванисова не выдержала и что-то им ответила. На нее вызвали наряд милиции, сотрудники составили протокол об административном правонарушении.

Суд сделали закрытым.

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