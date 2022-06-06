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США предостерегли страны Африки от покупки украинского зерна у России

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  • 6.06.2022, 14:37
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США предостерегли страны Африки от покупки украинского зерна у России

Речь идет минимум про три судна с украденным украинским зерном.

США в мае предупредили 14 стран, в основном африканских, о том, что Россия может попытаться продать иностранным покупателям украинское зерно. Как пишет dw.com со ссылкой на The New York Times, письма об этом были разосланы по дипломатическим каналам. В них упоминалось минимум три судна с украденным украинским зерном, которые вышли из российских портов.

По оценке ООН, Россия и Украина вместе обеспечивают 40% потребности Африки в пшенице, при этом за год цены на зерно выросли на 23% из-за засухи.

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