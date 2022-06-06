Стали известны новые подробности «дела травматологов» 1 6.06.2022, 14:44

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В конце марта по всей Беларуси прошли массовые задержания врачей.

Дома и на работе задерживали травматологов-ортопедов. Многие из них возглавляли отделения больниц, был даже главврач. Позже Лукашенко заявил, что задержано 35 врачей, причина — «получение взятки». Но после медики стали выходить на свободу. «Зеркало» узнало, как продвинулось следствие за два месяца.

Родственница одного из задержанных травматологов-ортопедов, рассказала подробности дела. По ее словам, он (как и остальные врачи) сейчас просто находится в СИЗО.

— Никаких следственных действий, никаких допросов и прочего не проводится, он просто там сидит. Выпустят только при соблюдении условий, поставленных Лукашенко. А именно: полное признание вины, выплата ущерба в десятикратном размере (а суммы там выходят о-го-го) и обязательство в течение пяти лет работать там, куда отправит министр здравоохранения, — описывает условия девушка.

Собеседница уверена: ее родственник ни в чем не виноват. По ее словам, больше чем за два месяца следователи не нашли никаких доказательств совершения преступления.

— Если бы были конкретные доказательства вины, то ему бы уже вынесли обвинение, дело пошло бы в суд и так далее. А так — государству не нужны врачи за решеткой. Им нужны деньги. И все, — уверена она. — Они ждут, когда все заплатят. Потому что, как я и сказала, суммы там есть приличные.

По словам родственницы задержанного врача, компенсация ущерба и согласие со всеми требованиями — единственный выход из СИЗО. И на таких условиях людей действительно освобождали.

— Мы не подсчитывали специально, но отпускают где-то одного-двух человек в неделю. Думаю, осталось чуть меньше половины от всех задержанных вначале, — рассказывает собеседница. — Вполне возможно новые задержания врачей связаны с выходом задержанных ранее. Ведь схема оказалась рабочей: люди все делают, чтобы вытащить своих родных, находят любые деньги.

Напомним, 26 марта в Беларуси прошли массовые задержания врачей-травматологов: 35 медиков и пять представителей коммерческих структур. Среди задержанных был также и личный врач Лукашенко. 1 июня задержали еще минимум двоих врачей.

По данным оперативников, оборот одной из фирм-поставщиков иностранных эндопротезов, фигурирующих в деле, составил почти 12 млн долларов за 2019−2022 годы.

Следственное управление КГБ расследует уголовное дело по части 1, 2 и 3 статьи 430 (Получение взятки), части 1 статьи 431 (Дача взятки), а также части 1 статьи 433 (Незаконное денежное вознаграждение).

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