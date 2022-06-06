В Гомеле появится военная часовня, которую мог профинансировать кремлевский фонд 2 6.06.2022, 15:03

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РФ могла готовить нападение на Украину с территории Гомельщины еще в 2020-ом году.

О том, что Россия могла готовить нападение на Украину с территории Гомельщины еще в 2020 году, могут свидетельствовать ряд событий, которые ранее происходили в Гомеле. «Флагшток» рассказывает об одном из них — строительстве в городе «военной» православной часовни.

На перекрестке улиц Советской и Кирова готовятся открыть этот новый объект. Изначально речь шла о возрождении часовни, которая находилась на Базарной площади (сейчас — площадь Ленина). В 1883 году РПЦ строила объект в память убитого царя Александра II, а восстановленную часовню назвали в честь русского князя-воина Александра Невского. Сейчас она соответствует востребованной в государстве милитаристической тематике Второй мировой, на ней будет надпись — «Воинам-освободителям».

В последние дни работу над часовней активизировали — вероятно, ожидалось, что в Гомель может приехать предстоятель РПЦ Патриарх Кирилл, который в эти дни посещал Беларусь и встречался с Лукашенко.

Случайно ли появление «военной» часовни как раз сейчас и именно в Гомеле — приграничном городе, который использовала российская армия для агрессии против Украины? Ведь для этого нужны символические события, а РПЦ открыто поддерживает и оправдывает действия Путина и российской армии.

Стоит напомнить, что в 2020 году под Москвой открыли «Главный храм ВС РФ», который «символизирует духовность русского воинства». Есть версии, что уже в то время российское руководство готовилось к нападению на Украину, но планы пришлось сместить. И тогда же, в 2020 году, в Гомеле объявили о строительстве «военной» часовни.

В мае 2021 года освящение основания объекта совершил лично митрополит Вениамин, глава БПЦ, вместе с архиепоскопом Гомельским и Жлобинским Стефаном. А в декабре прошлого года тему часовни обсуждали в «Русском доме» в Гомеле, где на встрече с представителями крмелевского «Московского дома соотечественника» предлагали проекты претендующие на финансирование со стороны правительства Москвы.

«Еще один знаковый проект, нуждающийся в поддержке, — восстановление часовни "В память Царя-Освободителя Александра II". Разрушенную в XX веке, ее возрождают практически в центре города, но уже как место памяти о подвиге всех воинов-освободителей», — писала тогда СБ.

Поддержали проект в Москве или нет, и на чьи деньги в итоге часовню построили — не сообщалось.

Насколько важна «военная» часовня для РПЦ, говорит и то, что даже в Пасхальном послании в апреле 2022 года архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан упомянул новый объект:

«В этот год исторической памяти мы с вами в городе Гомеле откроем часовню в память о тех воинах, которые отдали свою жизнь за освобождение нашей земли от немецко-фашистских захватчиков. Это часовня в честь святого благоверного князя Александра Невского будет хранить капсулы с землей с братских могил и воинов одиночек, которые освобождали Гомельщину, а таких мест погребения около тысячи. Это и есть жертвенный пример любви за други своя».

Точная дата открытия часовни пока так и не объявлена.

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