Какие автомобили в Беларуси продают до $500 6.06.2022, 15:25

Владельцы заявляют, что они на ходу.

Если автомобилю около 30 лет и он на ходу — он вовсе не роскошь, потому что продается за вполне доступные деньги. Например, в подборке zerkalo.io машины стоимостью до 500 долларов, все они «бегают». Конечно, неизвестно, сколько придется «вкидывать» в обслуживание авто, чтобы на нем можно было продолжать ездить.

В Наровле за 250 долларов или 653 рубля продается пятидверный хэтчбек Volvo 440 1989 года выпуска. Машина с бензиновым двигателем объемом 1,7 и механической КПП. Продавец заявляет, что пробег в автомобиле — 140 тысяч километров, «ходовая в норме, требует варки порогов и арок». Хозяин готов обменять 33-летнего «шведа», правда на что, он не сообщил.

ВАЗ 2107 1985 года выпуска продается в Мяделе за 326 долларов или 850 рублей, цена окончательная, торговаться хозяин не будет, а вот обмен возможен. Авто с двигателем 1,5 литра на бензине, КПП механическая, задний привод.

«Заводится без проблем, много чего нового стоит», — сообщил продавец в объявлении.

В Борисове выставили на продажу универсал Ford Escort V Рестайлинг 1 за 350 долларов или 914 рублей, продавец готов на обмен. Машина 1992 года выпуска, с бензиновым двигателем объемом 1,6 литра, с механической КПП. Пробег у авто — 300 тысяч километров. Хозяин отметил, что машину нужно «варить».

LADA ВАЗ-2108 1987 года выпуска продают в Бобруйске за 350 долларов или 914 рублей. Автомобиль с бензиновым 1,3-литровым двигателей, механической КПП. Сообщается, что пробег у «восьмерки» — 65 тысяч километров. Хозяин отметил, что готов обменяться на автомобиль «с проблемами, но на ходу».

В Минске продают Mazda 323 IV (BG) 1991 года выпуска за 450 долларов или 1175 рублей. Машина с двигателем 1,3 литра, бензин, КПП — «механика». Пробег — 123 456 км.

«На ходу каждый день, обмен на что-нибудь побольше», — написал в объявлении хозяин авто.

В Могилеве можно купить Nissan Almera I (N15) 1995 года выпуска за 485 долларов или 1266 рублей, хозяин готов на обмен. Машина на бензине, двигатель объемом 1,6 литра, коробка переключения передач — «механика». Автомобиль «пробежал» чуть больше 430 тысяч километров.

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