Россияне должны пройти свой путь покаяния 12 Алесь Чайчиц

6.06.2022, 15:35

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Алесь Чайчиц

Обращение гражданина РФ.

Всю прошлую неделю среди культурной общественности велась дискуссия вокруг приглашения российских деятелей в качестве звезд на белорусский литературный фестиваль. Из-за участия россиян в мероприятии отказались участвовать украинские литераторы.

Сам по себе факт участия российских литераторов вновь поднял вопрос о «низкопоклонстве» перед московской столичной культурой. Один из россиян, наиболее неоднозначный, в конце концов сам мудро отказался от участия, чем обнулил ситуацию. И спасибо ему за это. Ведь сегодня принадлежность к России, российское гражданство, вынуждают к определенным обязанностям.

Я сам русский, точнее россиянин. Родился в Москве, пошел в школу в Москве, окончил университет в Москве, прожил в России половину жизни и жил там еще недавно. И разные мои особенности, вроде нероссийской национальности или наличия второго, нероссийского гражданства, являются слабой отговоркой, когда ставит вопрос ребром. Я в том числе и россиянин, хочу я того или нет. Это государство от моего имени ведет кровавую захватническую войну.

И это позволяет мне рассуждать о России с позиции инсайдера и с позиции самокритики, если хотите. Дает разрешение мне раз в жизни воспользоваться словом «мы», применимо к россиянам, чтобы сказать:

— Да, кэнсельте нас.

Бойкотируйте каждого российского циника, чье публичное выступление перед международной аудиторией не включает покаяния за то, что в этот самый момент невинные украинцы гибнут под нашими бомбами. Или того, кто не выдерживает и начинает обижаться за нашу самодовольную, проникнутую шовинизмом культуру, заступаться за наш язык, который веками был языком колонизаторов, жаловаться на санкции или плохое отношение со стороны иностранцев.

Видя перед собой одного из нас, вы, по статистике, с вероятностью 80% видите перед собой человека, который в 2014 году поддержал аннексию Крыма. По самым консервативным оценкам, не менее половины жителей России поддерживают и нынешнюю войну, при этом имея доступ к альтернативной информации о ней в Telegram или на YouTube.

И поэтому относиться к каждому из нас вы сначала должны именно как к активным или пассивным сообщникам военной агрессии, пока не доказано обратное. Пока не убедитесь, что перед вами человек, которому хватает совести хотя бы лишний раз произнести слова оправдания, не делая при этом гримасы и не занимаясь подбиранием рафинированных и небанальных формулировок для едкого сообщения в Facebook. Многие снобы из тусовки бывших московско-петербургских журналистов, писателей и других там кинокритиков этого испытания до сих пор не выдерживают.

Перед Россией стоит большая историческая задача в деле покаяния, переосмысления себя, перезагрузки себя как нации. Мы, россияне, должны пройти свой путь унижения и понимания, чтобы очищенными и освобожденными вернуться в сообщество народов. Так, как прошлый раз после войны вернулись немцы. С привычными московскими и питерскими понтами в это будущее пускать нас нельзя. И это непускание будет нам наилучшей помощью.

Алесь Чайчиц, «Радыё Свабода»

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