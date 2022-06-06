Сколько еще белорусам ждать недорогую клубнику? 3 6.06.2022, 15:43

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В этом году начало клубничного сезона стартует с опозданием.

Самый большой сезонный рынок клубники в стране работает в деревне Дворец Лунинецкого района. Отсюда ягода попадает в другие города Беларуси, пишет zerkalo.io. Обычно клубничный сезон тут стартует в начале июня, но в этом году все будет с небольшим опозданием. Причина — не самые лучшие погодные условия.

Массовый приезд фермеров, которые выращивают клубнику, во Дворце ждут на следующей неделе, рассказали во Дворецком сельисполкоме. Возможно, если погода будет хорошей, то все чуть ускорится и перенесется уже на эти выходные.

— Весна в этом году была холодной, особенно май, в связи с чем сезон начинается позже, — пояснили в сельсовете. — Массово ягода из грунта у нас еще не пошла.

Сколько в нынешнем сезоне будет стоить сочный товар, в сельсовете пока говорить не берутся.

— Сейчас у нас продают тепличную клубнику, и вот-вот стала появляться грунтовая. Цена на нее от 6 до 10 рублей, но эти цифры могут меняться день ото дня, — отмечают в сельсовете.

На минской «Комаровке» белорусская клубника еще массово не представлена. Она сейчас стоит 9−10 рублей за килограмм. Неделю назад за этот же товар просили 15−18 рублей.

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