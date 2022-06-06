Империя бывшего «кошелька Лукашенко» продолжает разваливаться 8 6.06.2022, 15:48

6,714

Юрий Чиж

Компания Юрия Чижа проходит санацию, получает новые иски, а ее имущество распродают.

Бизнес-империя опального Юрия Чижа продолжает разваливаться. Компания «Трайпл», которую в прошлом году через суд признали экономически несостоятельной, сейчас проходит санацию, получает новые иски, а ее имущество распродают. При этом есть любопытные нюансы: к примеру, охотничье-рыболовное хозяйство выкупила фирма, владельцем которой считается один из сыновей Юрия Чижа, а очередной иск «Трайпл» получил от производителя беконной свинины, которого ранее связывали с самим опальным бизнесменом. Тем временем в июне должен пройти очередной суд по экономической несостоятельности «Трайпл», пишет zerkalo.io.

Иск от производителя беконной свинины. Эта компания связана с Чижом

В Экономическом суде Минской области 7 июня намерены рассмотреть иск производителя беконной свинины «Данпрод» к компании «Трайпл.» Суть иска — расторжение договора. Информация об этом появилась на сайте Верховного суда. Детали иска не сообщаются.

Производство беконной свинины у «Данпрод» находится в Воложинском районе. Эту компанию связывают с Юрием Чижом. Считалось, что известный бизнесмен, один из владельцев «Трайпла», имеет отношение к проекту строительства свинокомплекса. В конце 2014 года Юрий Чиж в разговоре с корреспондентом TUT.BY подтвердил, что имеет отношение к возведению свинокомплекса «Данпрод». Ранее сообщалось, что среди владельцев «Данпрод» может быть Сергей Чиж, сын опального бизнесмена.

Предприятие «Данпрод» было зарегистрировано в 2011 году, первая его очередь начала работать в 2014 году. В начале этого года, судя по данным из единого госрегистра юрлиц, в учредительные документы этой компании внесли изменения. Какие — не уточняется. При этом в прошлом году, судя по госрегистру, компания дважды назначала или заменяла руководителя.

Распродажа имущества

Тем временем продолжается распродажа недвижимости компании «Трайпл». В конце мая на аукционе продали Логойское охотничье-рыболовное хозяйство «Маковза», его собственником был «Трайпл». Хозяйство за 641,3 тысячи рублей купила компания «Белситиойл». Как следует из данных Единого госрегистра юрлиц, эта фирма на 100% принадлежит младшему сыну Юрия Чижа Владимиру, пишет realt.by. К слову, в 2018 году «Белситиойл» выступал поручителем по выпущенным «Трайпл» жилищным облигациям.

На середину июня запланированы торги по продаже ледовой арены в Березе, собственником которой выступает «Трайпл». Начальная стоимость — почти 6,7 млн рублей.

В начале июня провели торги по продаже доли «Трайпла» в уставном фонде СООО «АкваТрайпл» (производитель безалкогольных напитков, минеральной и питьевой воды), она составляет 65%. Начальная стоимость лота превышала 3,8 млн рублей. Однако торги не состоялись, планируются новые.

Суд по экономической несостоятельности «Трайпл»

В Экономическом суде Минска на 30 июня запланировано очередное заседание по делу об экономической несостоятельности компании «Трайпл» бизнесмена Юрия Чижа. Информация об этом размещена в расписании суда. На заседании собираются рассмотреть отчет антикризисного управляющего о санации (проще говоря, оздоровлении, которое может помочь избежать банкротства). Напомним, в июле прошлого года компанию через суд признали экономически несостоятельной и приняли решение о ее санации. Это стало возможным после того, как провели финансово-экономическую экспертизу компании.

Как из приближенного бизнесмена Юрий Чиж превратился в опального

В марте 2016 года КГБ задержал приближенного к Александру Лукашенко бизнесмена, владельца группы компаний «Трайпл» Юрия Чижа. Его подозревали в неуплате налогов в особо крупном размере. Ведомство заявляло, что Чиж скрывал деньги через московскую фирму, а ущерб оценивали в 12 млн долларов. На тот момент он был одним из самых известных бизнесменов Беларуси и занимал 12-е место в бизнес-рейтинге «Ежедневника».

Это было второе задержание бизнесмена, в первый раз силовики им заинтересовались в 2007 году по делу генерального директора «Белнефтехима» Боровского. О первом задержании практически ничего не сообщалось. Известно, что Юрия Чижа вскоре отпустили под подписку о невыезде. После второго ареста в 2016-м Чиж содержался в СИЗО КГБ, а в сентябре был переведен под домашний арест. По словам близких к нему людей, тогда бизнесмену дали шесть месяцев на возврат предъявленной обвинением необходимой суммы. Александр Лукашенко заявлял, что Чижу насчитали «то ли 12, то ли 13 миллионов долларов» ущерба.

С этого дела началось крушение бизнес-империи Чижа. В тот год его компания зафиксировала около 20 млн долларов убытков. После «Трайпл» смог поправить свое экономическое положение, но бизнесмену пришлось избавиться от некоторых активов. Часть из них перешла его бизнес-партнеру и другому приближенному к Александру Лукашенко бизнесмену Алексею Алексину.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».