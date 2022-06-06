Все белорусские и российские вузы исключили из Болонского процесса

Все белорусские и российские вузы исключили из Болонского процесса16
- 6.06.2022, 15:49
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Такое решение приняла Болонская группа.
Все белорусские и российские вузы были исключены из Болонского процесса по решению Болонской группы, сообщил замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев.
"11 апреля Болонская группа объявила решение прекратить представительство России и Беларуси во всех структурах Болонского процесса. Фактически все образовательные организации страны исключены тем самым из Болонского процесса", - сказал Афанасьев на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.