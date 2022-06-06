Врачи рассказали, как сохранить здоровье зубов и полости рта 7 6.06.2022, 16:11

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Простые рекомендации.

Во многом здоровье и красота вашей улыбки зависит не от врачей, а от домашнего ухода за полостью рта, пишет medicina.ua.

Две минуты

Каждый человек должен чистить зубы утром и вечером по 2 минуты. Многие люди уделяют чистке зубов слишком мало времени. Поэтому не помешает себя проконтролировать. Засеките время на часах или включите таймер. Скорее всего, вы с удивлением обнаружите, что 2 минуты – это много! Головка зубной щетки должна находиться наполовину на зубах, наполовину – на десне. Но не трите слишком сильно, чтобы не повредить десны. Чистка зубов должна быть безболезненной!

Как выбрать зубную пасту?

Список ингредиентов во всех зубных пастах – практически одинаковый. Это фтористое соединение, мягкий абразив, загустители, пенообразующие вещества и ароматизаторы. По мнению ученых, переплачивать за зубную пасту не стоит. Для здоровья более важно, как вы пользуетесь зубной щеткой, а не насколько у вас дорогая и разрекламированная зубная паста.

Зубная нить

Ещё одно правило – это использование зубной нити дважды в день. Она снимает налет в промежутках между зубами, который сложно вычистить щеткой. Проведите нитью между зубами, прижимая по очереди к внутренней стенке одного и второго зуба. Просто продеть нить и вынуть ее – недостаточно. Будьте тщательными.

Правильное питание

Всем хорошо известно, что сахар вреден для зубов. Чтобы защититься от кариеса, стоматологи рекомендуют употреблять не больше 4 чайных ложек сахара, избегать кислой еды и напитков, которые разрушают эмаль. Также для зубов вредно курение, которое ухудшает кровоток в деснах и может привести к потере зубов.

Заботьтесь о зубах: красивая улыбка всегда привлекает внимание и располагает к человеку.

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