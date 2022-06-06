На свободу вышел политзаключенный Юрий Самусевич 1 6.06.2022, 16:22

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Юрий Самусевич

Он полностью отбыл свой срок.

Полностью отбыв свой срок, на свободу вышел политзаключенный Юрий Самусевич, сообщает «Еврорадио».

Самусевич — житель Солигорска. Его осудили на 1,5 года колонии общего режима и оштрафовали на 5800 рублей по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 179 УК («покушение на незаконный сбор сведений о частной жизни, составляющих личную и семейную тайну другого лица, без ее согласия»).

После изменений в Уголовном кодексе дело Самусевича пересмотрели. Его срок сократили до 1 года и 3 месяцев лишения свободы по ст. 203-1 УК.

Наказание он отбывал в ивацевичской колонии "Волчьи Норы".

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