ВСУ отбили наступление россиян на Славянском направлении

ВСУ отбили наступление россиян на Славянском направлении2
- 6.06.2022, 16:30
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Украинцы уничтожают живую силу и технику противника.
Украинские военные отбили наступление российских войск на Донбассе в районе Большой Камышевахи, Вернополья, Дибровного, Долины и Богородичного. Об этом сегодня, 6 июня, сообщили в Минобороны Украины.
"Вооруженные Силы Украины продолжают оборонную операцию и уничтожают живую силу и технику противника. По оперативной информации Генерального штаба ВС Украины, только за минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях наши бойцы успешно отразили семь вражеских атак, уничтожили четыре танка, три артиллерийские системы, восемь боевых бронированных машин и три единицы автомобильной техники", - отметил спикер минобороны Украины Александр Мотузяник.
Кроме этого, ВСУ сбили российский беспилотник и боевой вертолет Ка-52.