ВСУ отбили наступление россиян на Славянском направлении 2 6.06.2022, 16:30

4,788

Украинцы уничтожают живую силу и технику противника.

Украинские военные отбили наступление российских войск на Донбассе в районе Большой Камышевахи, Вернополья, Дибровного, Долины и Богородичного. Об этом сегодня, 6 июня, сообщили в Минобороны Украины.

"Вооруженные Силы Украины продолжают оборонную операцию и уничтожают живую силу и технику противника. По оперативной информации Генерального штаба ВС Украины, только за минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях наши бойцы успешно отразили семь вражеских атак, уничтожили четыре танка, три артиллерийские системы, восемь боевых бронированных машин и три единицы автомобильной техники", - отметил спикер минобороны Украины Александр Мотузяник.

Кроме этого, ВСУ сбили российский беспилотник и боевой вертолет Ка-52.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».