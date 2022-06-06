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ВСУ отбили наступление россиян на Славянском направлении

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  • 6.06.2022, 16:30
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ВСУ отбили наступление россиян на Славянском направлении

Украинцы уничтожают живую силу и технику противника.

Украинские военные отбили наступление российских войск на Донбассе в районе Большой Камышевахи, Вернополья, Дибровного, Долины и Богородичного. Об этом сегодня, 6 июня, сообщили в Минобороны Украины.

"Вооруженные Силы Украины продолжают оборонную операцию и уничтожают живую силу и технику противника. По оперативной информации Генерального штаба ВС Украины, только за минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях наши бойцы успешно отразили семь вражеских атак, уничтожили четыре танка, три артиллерийские системы, восемь боевых бронированных машин и три единицы автомобильной техники", - отметил спикер минобороны Украины Александр Мотузяник.

Кроме этого, ВСУ сбили российский беспилотник и боевой вертолет Ка-52.

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