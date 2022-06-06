«Прибыльный, но опасный бизнес» 1 6.06.2022, 16:39

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Откровения бывалого автоперегонщика: как было в 90-е и как сейчас.

Начинал в лихие девяностые, продолжал в нулевые, не оставил это дело и сегодня. Василий (имя по просьбе героя изменено) в этом бизнесе достаточно давно. О том, как отечественный гражданин пересаживался с «Жигулей» на иномарки, сколько на этом можно заработать сейчас и какие в этой непризнанной профессии есть подводные камни — в рассказе бывалого автоперегонщика для onliner.by.

Авто на ходу можно было купить в Германии за 100 марок

Мне был 21 год, на дворе стояла середина 90-х. Товарищ пригласил поехать в Германию за машиной, я согласился. На тот момент в кармане у меня было около 3000 немецких марок. По курсу тех лет — что-то около 2300 долларов. Что сейчас можно купить за эти деньги? А в 1996 году хватило на три автомобиля и еще осталась половина суммы! Два Opel Kadett по 300 марок каждый и дизельный 123-й Mercedes за 600.

По приезде домой считались все расходы на перегон машины, таможенные пошлины и стоимость самого автомобиля. Далее полученная цифра умножалась на два, и получалась итоговая цена для продажи.

Спрос был огромный. Продажи были моментальные. Фактически всегда с «первого рынка». Если по объявлению в газете — то неделя-две. Зачастую машины продавались еще на стадии оформления — через сарафанное радио среди знакомых.

В то время цены брали с потолка. Объявления были лишь в газетах, и сравнить предложения от продавцов и покупателей в разных регионах было достаточно сложно. Это сейчас открываешь в смартфоне mobile.de и все актуальные варианты у тебя перед глазами. А тогда мы просто колесили по Восточной Германии с газетой в руках, заезжая по пути в местные автохаусы.

Помню, был случай. Заезжаем в деревушку близ города Десау. Во дворе стоит 528-я BMW «акула». Дедушка-хозяин говорит, мол, если марок 100 дадите, то машина ваша. Забрали.

Рынок только зарождался. Иномарки из Европы шли хорошо. Даже такие экзотические, как британо-французский Talbot или испанский Seat. Ну а хитами были «бочка» и «сигара» от Audi, 123-й и 190-й Mercedes-Benz, «второй» Volkswagen Golf, «дутый» Opel Kadett.

С появлением евро и интернета все изменилось

С 2002 года появились наличные банкноты евро, и все начало дорожать. Не только машины, но и продукты, услуги и так далее. Соответственно, повышенная стоимость того же билета на поезд, чашки кофе на заправке или места в гостинице — все это забивали в будущую стоимость иномарки на отечественном рынке.

Параллельно с этим бурно развиваются торговые площадки в интернете, и продавцы с покупателями начинают отказываться от бумажных аналогов объявлений. Это привело к тому, что рынок начал уплотняться. Уже нельзя было сказать покупателю, что продаю ему этот автомобиль чуть ли не в минус, так как примерную цену можно было посмотреть на все том же mobile.de.

Но нельзя не отметить, что и наш народ стал богаче, требовательнее. Начали котироваться более дорогие машины — как правило, не старше 5 лет. Хитом того времени была Audi A6 в кузове С4 с дизельным 2,5 TDI. Это было помешательство — каждый второй требовал именно ее. А идеальным вариантом был кузов универсал.

Пробовали гонять автомобили из Нидерландов, Бельгии и Франции. Но автовладельцы из этих стран сильно уступали немцам в вопросе ухода за машинами, а сами модели — в вопросе комплектаций.

Прибыльный, но опасный бизнес

Автомобильный бизнес по перепродаже машин всегда был относительно прибыльным. Но опасности подстерегали на каждом шагу. Едешь за машиной в поезде — будь готов, что в твое купе ночью вломятся непрошеные гости. Приходилось привязывать ручку двери веревкой к кровати. Если внезапно срабатывал стоп-кран, это означало, что кого-то уже «обули» и налетчики уходят с лихими деньгами. Несколько раз пришлось отбиваться и самому.

В польском Щецине был большой автомобильный рынок. Я сам там продавал машины, купленные в Германии. На территории промышляли сразу несколько банд. Как правило, продавцов не трогали, охотились только на покупателей. Страшное было время.

Году в 2004-м я перегонял из Германии в Беларусь Renault Laguna. Перед польским Познанем заехал в обменник поменять деньги. Чувствую, что кто-то наблюдает за мной со стороны. В пути понимаю, что спускает колесо, надо менять. Но остановка — это прямой путь в руки грабителей, на улице уже темно. Решил педаль в пол, а там — будь что будет. Покрышку разорвало в клочья, от колесного диска пошли искры, хорошо, что машина была дизельная. Дотянул до освещенного места — мойки грузовиков. Заскакиваю на площадку и сразу в бокс к людям. За мной заехал белый BMW, но незнакомцы побоялись нападать при свидетелях, лишь махнули мне рукой и уехали.

Чем дороже машина, тем больше проблем было при ее перегоне. Бывало даже, стреляли. Сам видел в Минске полугодовалый Volkswagen Sharan с пулевыми отверстиями в кузове. Со вступлением Польши в ЕС эта проблема начала уходить — наведение порядка в данной сфере было одним из требований Европейского союза. Стало спокойнее.

Взгляд на Восток

С каждым годом в профессии перегонщика становилось сложнее. Появлялось много новых дилеров с кредитными и лизинговыми программами. Сильно подорожали таможенные пошлины. Причем появилась разница между юридическими и физическими лицами. Курс евро постоянно увеличивался, и автомобили из ЕС стали очень дорогими.

Кто-то переключился на рынок США и стал привозить оттуда сильно битые машины. Тут их восстанавливали и выкатывали на реализацию. Как по мне, продавать такие автомобили — преступление.

Спас нашего брата российский валютный кризис, начавшийся осенью 2014 года. Цены на нефть падали, а санкции нарастали. В итоге рубль сильно просел к иностранным валютам. Вышло так, что машины в России стали намного дешевле, чем в Беларуси и Европе. Пошел обратный процесс. Сейчас это смешно, но автовозы везли новенькие BMW из Москвы в Германию. «Жирное» получилось время — даже более прибыльное, чем в 90-е. Разница в цене нового Mercedes S-Class доходила до 8000 долларов между Москвой и Минском. Но какой-то эксклюзив под конкретного клиента продолжали привозить и с Запада.

COVID-19 и закрытие границ

Коронавирус сильно ударил по всему мировому бизнесу. Закрылись границы. В последний раз в Германии я был как раз до начала пандемии. С тех пор возил только машины из России под конкретного клиента в Беларуси.

Я не пригоняю хлам, не скручиваю пробеги. Стараюсь брать автомобили у первого хозяина или официального дилера. Есть наработанные связи. Пробег не должен быть более 100 000 км, в идеале — до 50 000. География широкая: иногда хорошие варианты проскакивают в Москве, а бывает, и в северных регионах.

У нас в стране народ гонится за ценой и годом выпуска, зачастую не понимая, что главное в машине — это ее пробег и общее состояние. Купив дешевый вариант, но с большим пробегом, вы в итоге своими вложениями в ремонт «догоните» ту цену, за которую вам предлагали автомобиль с куда меньшими цифрами на одометре. Нет денег на Passat с маленьким пробегом? Купите Polo и получайте удовольствие от жизни, а не от посещения СТО.

Новые санкции, остановка автозаводов в России

Цены в России и Беларуси опять пошли вверх. Кризис 2014 года научил тому, что прайсы в рублях надо пересматривать быстро. В итоге стоимость взвинтили до небес. На сегодняшний день даже отечественные Geely серьезно подорожали. Причем цены выросли как в национальной, так и в иностранной валюте. Сильно сказывается еще и дефицит машин у этих самых дилеров.

А вот евро к доллару просел. Соответственно, для нашего рынка, где цены на автомобили все же принято устанавливать в «вечнозеленых», машины из ЕС значительно подешевели.

При этом границы в Европе открываются. Думаю, что поток автомобилей оттуда должен пойти, время покажет. Скажу так — заказы уже есть.

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