Минская компания WannaPlay столкнулась с трудностями из-за санкций

Минская компания WannaPlay столкнулась с трудностями из-за санкций4
- 6.06.2022, 16:44
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Сотрудники компании остались без зарплат.
В WannaPlay задерживают зарплату, рассказал devby.io читатель. Компания объясняет сотрудникам, что проблема — в санкциях.
— Второй месяц задерживают зарплату на несколько недель, списывают все на «Приор», однако другие компании, которые работают с «Приором», дают зарплату вовремя. Там большинство «джунов» работает, и они боятся что-то сказать, — вот такое первое сообщение от читателя журналисты получили ещё 27 апреля.
Затем читатель вернулся с апдейтами в конце мая. По его словам, апрельскую зарплату тоже задержали. В мае компания прибегла к частичной выплате — сначала «всем по 485 рублей».
Из объяснений, которые компания давала всем сотрудникам ещё в апреле, следует вот что.
Денежный перевод (вероятно, он уходит из одного из кипрских банков — штаб-квартира WannaPlay находится в Лимассоле) обычно проходит через латвийский банк-корреспондент Rietumu в беларуский Приор. Как правило, поступление денег на беларуский счёт происходило в тот же день, когда Rietumu подтверждал обработку перевода. 20 апреля такое подтверждение от Rietumu было получено — а деньги, по словам компании-работодателя, не пришли. Тогда WannaPlay обратилась в австрийскую материнскую структуру Приора — Raiffeisen Bank International — и получила такое объяснение: банк ужесточил требования к комплаенс-контролю клиентов. (Вероятно, речь может идти о любых компаниях-клиентах дочерних банков Raiffeisen Bank International в регионе. — Прим.)
Задержка зарплат как последствие санкций и их влияния на комплаенс-политику Raiffeisen Bank International — это версия компании, которую журналиста передали сотрудники. Однако у сотрудников такое объяснение вызывает недоверие, отмечает читатель.
По информации читателя, на сегодня долга по зарплате нет, однако сотрудники ожидают новых задержек летом.
Журналисты обратились с уточняющими вопросами к CEO WannaPlay Илье Бахаревичу, но не получили ответов.
В Приорбанке уточнили, принимал ли Райффайзен решение ужесточить комплаенс-контроль клиентов в регионе и коснулось ли это беларуской ИТ-компании.
Вот такой ответ получили от банка: «Информация, касающаяся взаимодействия между банком и клиентами, носит конфиденциальный характер, поэтому Приорбанк не имеет право разглашать какие бы то ни было детали. С клиентом, о котором вы написали, связались наши менеджеры, денежные поступления на счет компании проходят корректно».