Genesis вместе с Meta и Amazon будут бесплатно обучать украинских IT-предпринимателей 6.06.2022, 16:51

Участники получат от $10 тысяч до $100 тысяч кредитов на развитие продукта.

Genesis вместе с Meta и Amazon Web Services будут обучать IT-предпринимателей из Украины и Европы. Как сообщается в пресс-релизе, вместе они запускают бесплатную международную программу для топ-менеджеров и основателей технологических бизнесов.

Участники StartUp Academy 2.0 смогут получить новые знания по созданию, управлению и масштабированию технологического бизнеса и построить международные бизнес-связи.

Среди спикеров — основатели и топ-менеджеры бизнесов из экосистемы Genesis, компаний Meta, Amazon Web Services, Horizon Capital, Flyer One Ventures, AppsFlyer и другие.

Участники смогут пообщаться с наставниками из компаний-партнеров проекта, а также получат от $10 тысяч до $100 тысяч кредитов от AWS на развитие продукта. В конце программы фаундеры получат сертификацию Meta Blueprint, будут соревноваться в питчинге и смогут привлечь инвестиции от одного из фондов.

Для украинских стартапов зарезервировали 15% мест. Они также должны будут пройти отбор, однако не будут соревноваться за места с предпринимателями других стран.

Подать заявку могут стартапы с уже реализованными проектами в направлениях электронной коммерции, edtech, медиа и мобильных приложений. Дедлайн – 1 июля. Первые лекции начнутся в конце того же месяца.

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