Ученые воссоздали оливковое масло по древнеегипетскому рецепту 6.06.2022, 17:12

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Археологам помогли настенные росписи.

Оливковое масло занимает особое место в мире продуктов питания — оно богато на вкус, полезно для здоровья и его можно использовать в самых разных блюдах и кухнях, пишет The Conversation (перевод - «Фокус»).

Также оно имеет богатую историю, люди используют оливковое масло буквально тысячи лет. И если вы ищете доказательства этого, вы можете найти их на настенных росписях, относящихся к древнему Египту, которые иллюстрируют методы, используемые для изготовления оливкового масла много лет назад.

Оливковое масло было одним из основных товаров древнего Средиземноморья. Наряду с вином, зерном и сыром, оно стало частью финикийской, греческой и римской культур.

В древности оливковое масло использовалось для самых разных целей: для приготовления пищи, освещения и отопления, личной гигиены, ремесле и в ежедневном рационе.

Такие авторы, как Колумелла, Палладий, Плиний и Катон Старший, обсуждают в своих текстах, какие инструменты и оборудование необходимы, как и где выращивать оливковые деревья, какие требуются работники, а также ассортимент оливок и масла.

Детализация этих текстов поражает воображение. Это касается как точных инструкций по созданию оливкового масла, так и рецептов различных сортов. В сочетании с сохранившейся иконографией и искусством, изображающими эти процессы, а также археологическими остатками маслобоен и оливковых рощ, у исследователей есть возможность воссоздать этот древний продукт.

Этот процесс называется экспериментальной археологией. Экспериментальная археология часто используется для заполнения пробелов в знаниях ученых и помогает понять практические аспекты этих методов производства, особенно для объектов и процессов, которые редко сохраняются.

Воссоздание оливкового масла

Одним из самых ранних, если не самым первым, методом прессования веществ для получения жидкости, такой как вино или масло, было кручение. Так ученый Эмлин Додд из Британской школы в Риме решил опробовать этот способ.

Приготовление оливкового масла с использованием этого метода относительно просто. Сначала необходимо раздавить оливки и поместить их в марлевый мешок. Следующий шаг заключается в том, чтобы вставить палочки с обоих концов марлевого мешка, а затем скрутить их в противоположных направлениях. Это сжимает мешок и жидкость отфильтровывается.

Додд попробовал несколько разных подходов и заметил, что закрепление одного конца мешка и скручивание другого дает наилучшие результаты. Не вся полученная жидкость отделялась, но та, что отделилась, становилась вкусным оливковым маслом — острым, жгучим, с нотками перца. Неплохой результат от рецепта, восходящего к временам, когда по земле ходили фараоны.

Что примечательно, метод кручения изображен на различных египетских настенных росписях Старого, Среднего и Нового царств. Самый ранний известный пример находится в гробнице Небемахет примерно 2600–2500 гг. до н.э.

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