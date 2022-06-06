Зеленский поддержал идею визового режима с Россией 5 6.06.2022, 17:26

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Владимир Зеленский

По словам президента Украину, эту идею нужно обязательно довести до результата.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что введение визового режима в отношении граждан Российской Федерации для поездок в Украину неплохая идея, пишет «Главред».

По словам украинского президента, эту идею нужно обязательно довести до результата.

"Я считаю, что то, о чем вы говорите (введение визового режима для российских граждан, - ред.) - это неплохая идея. И я считаю, что у меня достаточно возможностей, чтобы довести это до позитивного для украинцев результата", - отметил Зеленский.

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