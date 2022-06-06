Что происходит в Беловежской пуще? 6.06.2022, 17:31

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На деревьях появились странные наросты.

Эти самые наросты называются капами и сувелями (свилями). Лесоводы считают стволы таких деревьев порочными, поскольку капы образуются из многочисленных мелких древесных узелков спящих почек, а сувели возникают благодаря сложному переплетению изогнутых (свитых) в разные стороны годовых колец. Специалисты научного отдела Национального парка отмечают, что природа образования этих наростов до конца не изучена, пишет Вечерний Брест .

«Считается, что начало образованию свили могут дать механические повреждения коры дерева, проникновение в дерево грибов, бактерий, вирусов, насекомых. Некоторые ученые считают, что причинами формирования сувелей могут быть аномальные погодные условия (например, внезапные весенние морозы), изменение радиационного фона, особый минеральный состав почвы, геологические разломы и т.д.», – говорят сотрудники пущи.

Но если у специалистов по заготовке леса такое дерево с наростами считается с пороком развития, относится к фаутным и удаляется в первую очередь, то мастера резьбы по дереву буквально охотятся за капами и сувелями, превращая эти «пороки» в великолепные произведения искусства.

«Сувели и капы очень ценятся у деревообработчиков, потому что древесина этих причудливых природных образований превосходит по красоте природного рисунка обычную древесину. В большинстве случаев, при правильном распиле, можно наблюдать удивительные явления – хаотичное переплетение волокон древесины создает неповторимые по рисунку и направлению перламутровые участки, которые в прямом смысле слова, светятся, отражая в себе дневной свет. Рисунки и цвета древесных волокон могут быть разные, в основном – розово-жёлтые, соломенные и темно-жёлтые с глубоким перламутровым свечением на срезе. Иногда попадаются сувели глубокого темного или зеленоватого цвета, если нарост вырос, например, в заболоченной местности. Также сувель тверже и стабильнее древесины ствола дерева, поэтому при обработке и использовании в качестве готового изделия (например, рукоятки ножа, ружейного приклада, шкатулки, посуды и пр.) лучше выдерживает нагрузку. В народе сувели зачастую называют древесная кость – после полировки и пропитки различными маслами древесина выглядит как кость, а тонкие распилы нароста просматриваются буквально насквозь», – объясняют причину такого интереса специалисты.

Из-за того, что пущанские леса не подвергаются массированной вырубке, а деревья достигают максимального возраста, в Национальном парке можно встретить сувели до двух метров в обхвате. Отмечается, что они растут в два-три раза быстрее самого дерева.

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