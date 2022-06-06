Лукашисты разгромили дом Вероники и Валерия Цепкало 26 6.06.2022, 18:06

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Валерий Цепкало

Фотофакт.

6 июня в доме Валерия Цепкало на улице Тепличной в Минске прошел «обыск». Об этом политик сообщил «Нашай Нiве».

«Дом был разгромлен. Выбиты наружные и межкомнатные двери, разбиты окна, уничтожена мебель, повреждены трубы, в результате чего цоколь затоплен и вода продолжает поступать. Поломаны также кровати, в том числе две детские, шторы вместе с карнизами сорваны, посуда разбита, выдернуты розетки, разбиты сантехника и плитка», – рассказал Цепкало.

Валерий Цепкало, бывший директор ПВТ, собирался участвовать в президентских выборах 2020 года, но его не зарегистрировал кандидатом ЦИК. Перед выборами Цепкало уехал из Беларуси. В отношении Цепкало возбуждены уголовные дела по статьям о получении взятки в особо крупном размере и призывах к действиям, причиняющим вред национальной безопасности Беларуси.

Вероника Цепкало опубликовала фото разгромленного дома.

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