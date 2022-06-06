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Зеленский: Украина не готова рассматривать вопрос экспорта зерна через Беларусь

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  • 6.06.2022, 18:13
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Зеленский: Украина не готова рассматривать вопрос экспорта зерна через Беларусь

Киев не будет помогать Лукашенко.

Украина не готова рассматривать вопрос экспорта своего зерна через территорию Беларуси.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с журналистами 6 июня, передает «Новое время».

«Что касается Беларуси: эта информация открыта. Нам предлагали ехать через Беларусь железной дорогой. Мы даже понимаем, какой объем (экспорта зерна возможен, — ред.). Но мы понимаем, для чего нам это предлагали. Мы пока не готовы идти по этому формату и помогать нашим „дружественным“ соседям», — сказал Зеленский.

Как сообщалось, ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что Украина может вывозить зерно через Беларусь, — но для этого нужно снять западные санкции с этой страны и Александра Лукашенко.

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