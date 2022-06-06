Зеленский: Украина не готова рассматривать вопрос экспорта зерна через Беларусь 2 6.06.2022, 18:13

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Киев не будет помогать Лукашенко.

Украина не готова рассматривать вопрос экспорта своего зерна через территорию Беларуси.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с журналистами 6 июня, передает «Новое время».

«Что касается Беларуси: эта информация открыта. Нам предлагали ехать через Беларусь железной дорогой. Мы даже понимаем, какой объем (экспорта зерна возможен, — ред.). Но мы понимаем, для чего нам это предлагали. Мы пока не готовы идти по этому формату и помогать нашим „дружественным“ соседям», — сказал Зеленский.

Как сообщалось, ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что Украина может вывозить зерно через Беларусь, — но для этого нужно снять западные санкции с этой страны и Александра Лукашенко.

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