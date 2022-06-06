Что известно о ЧП в Шкловском РОВД спустя почти неделю? 3 6.06.2022, 18:16

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31 мая во время допроса мужчина устроил поджог.

31 мая в Шкловском РОВД случилось ЧП. Во время допроса мужчина устроил поджог. Сам он от полученных травм погиб, а милиционер, который в тот момент находился с ним в кабинете, получил 76% ожогов тела. Пострадавшего госпитализировали в местную больницу. «Зеркало» узнало, что известно на сегодня.

Сотрудник районной больницы Шклова на условиях анонимности рассказал нашим журналистам, что пострадавший оперуполномоченный отделения уголовного розыска Дмитрий Ходоренко не приходил в себя.

— Его перевели в Могилев, а оттуда уже отправили в Минск, — говорит наш собеседник.

Официально в отделении анестезиологии и реанимации, где, по информации наших источников, изначально лежал пострадавший, отказались говорить о нем.

— У нас такие больные на данный момент не находятся. Кто кого куда переводит, я не знаю, — рассерженно ответили в трубку.

О погибшем мужчине спустя почти неделю после ЧП информации по-прежнему немного. Ни имени, ни возраста, ни вероятных причин, по которых он мог это совершить. Известно только, что он житель Могилева. В СК заявляли, что его несколько раз судили, а в день трагедии в райотдел доставили для разбирательств из-за сообщений о краже бензопил.

Как рассказали нам два не связанных между собой источника, погибший вместе с еще одним мужчиной грабили дачи в Шкловском районе. Подельник успел сбежать, его еще ищут.

— Оперативники говорили, что мужчину, который устроил поджог, словили, когда он сливал топливо из чьей-то машины, — поделился один из жителей Шклова.

Еще один добавил, что мужчину доставали в отдел вместе с вещдоками, среди которых была и канистра с бензином. По его словам, в городе обсуждают версию о том, что допрашиваемый попросил у сотрудника милиции прикурить, а потом вылил бензин на себя и милиционера — и поджег.

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