Карта боев в Украине: как изменилась ситуация на фронтах за неделю 6.06.2022, 18:30

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Наиболее горячим участком остается Донбасс.

В Украине на 103-й день полномасштабной войны, развязанной Россией, наиболее горячим участком остается Донбасс.

Обновленную карту боевых действий 6 июня опубликовало министерство обороны Великобритании.

На донецком направлении россияне ведут плотный огонь по позициям ВСУ. Ситуация в Северодонецке Луганской области ухудшилась. Украинские бойцы укрепились на позициях в промышленной зоне города. На славянском направлении основные силы Россия сосредоточила на наступлении в направлении Славянска.

В Херсонской области и возле Харькова украинские войска контратакуют противника.

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