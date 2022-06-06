Карта боев в Украине: как изменилась ситуация на фронтах за неделю
- 6.06.2022, 18:30
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Наиболее горячим участком остается Донбасс.
В Украине на 103-й день полномасштабной войны, развязанной Россией, наиболее горячим участком остается Донбасс.
Обновленную карту боевых действий 6 июня опубликовало министерство обороны Великобритании.
На донецком направлении россияне ведут плотный огонь по позициям ВСУ. Ситуация в Северодонецке Луганской области ухудшилась. Украинские бойцы укрепились на позициях в промышленной зоне города. На славянском направлении основные силы Россия сосредоточила на наступлении в направлении Славянска.
В Херсонской области и возле Харькова украинские войска контратакуют противника.