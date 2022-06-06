Россияне с сертификатом ЕГЭ смогут поступать в белорусские вузы без экзаменов 6.06.2022, 19:17

На платные отделения.

С этого года граждане России, сдавшие ЕГЭ (Единый государственный экзамен), могут поступать на платную форму обучения в белорусские вузы без экзаменов. Об этом заявил вице-премьер Игорь Петришенко, сообщает пресс-служба правительства Беларуси.

«С этого года могут при наличии сертификатов единого государственного экзамена также на платную форму обучения поступать без вступительных испытаний наши российские друзья и, соответственно, из Казахстана», — заявил Петришенко.

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