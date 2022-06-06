закрыть
6 июня 2022, понедельник, 19:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Россияне с сертификатом ЕГЭ смогут поступать в белорусские вузы без экзаменов

  • 6.06.2022, 19:17
Россияне с сертификатом ЕГЭ смогут поступать в белорусские вузы без экзаменов

На платные отделения.

С этого года граждане России, сдавшие ЕГЭ (Единый государственный экзамен), могут поступать на платную форму обучения в белорусские вузы без экзаменов. Об этом заявил вице-премьер Игорь Петришенко, сообщает пресс-служба правительства Беларуси.

«С этого года могут при наличии сертификатов единого государственного экзамена также на платную форму обучения поступать без вступительных испытаний наши российские друзья и, соответственно, из Казахстана», — заявил Петришенко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Продразверстка Гуттериша
Продразверстка Гуттериша Андрей Санников
Российская империя — не жилец
Российская империя — не жилец Виктор Шендерович
«Плейбой» для спасателя
«Плейбой» для спасателя Ирина Халип
Где была ваша прозорливость 24 февраля, когда с территории Беларуси пошли танки?
Где была ваша прозорливость 24 февраля, когда с территории Беларуси пошли танки? Наталья Радина