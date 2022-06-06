В Беларуси беженку из Украины осудили на четыре года 21 6.06.2022, 19:27

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Ирина Ермакова

Родственники уверены, что обвинение сфабриковано.

В Ветке вынесли приговор директору сельхозпредприятия ОАО «Дружба», передает «Белсат». Им руководила 37-летняя Ирина Ермакова, которая приехала на Гомельщину из Горловки Донецкой области — сейчас этот город контролируется самопровозглашенной «ДНР».

После начала военных действий в 2014 году Ирина вместе с мужем переехала в Беларусь и устроилась в сельхозпредприятие, в 2019 году стала его директором.

По словам матери обвиняемой, Елены, при устройстве в «Дружбу» Ирина приняла предприятие с огромными долгами. Но при новом руководителе совхоз не только погасил все долги, но и улучшил качество выпускаемой продукции. А на технику установили навигацию, благодаря чему выросла производительность и уменьшились объемы приписок.

«Совхоз вышел на второе место. Она награждалась, начали давать новую технику. Область помогла поставить новую хорошую зерносушилку, — говорит Елена. — Но дочь была нежелательной: сама не воровала и другим не давала».

Уже в ноябре 2020 года Ирина впервые столкнулась с уголовным преследованием — по обвинению в том, что она неправильно получала надбавку к зарплате. Возбуждать дело тогда отказались, но через год прокурор района подал гражданский иск в отношении директора и главного бухгалтера ОАО «Дружба» о возмещении ущерба.

15 ноября 2021 года Ермакова должна была пойти на судебное заседание по гражданскому иску, но перед этим ее попросили зайти в райотдел милиции, откуда она уже не вышла. Основанием стали показания главного бухгалтера о том, что якобы Ирина давала ей незаконные приказы.

Ирину Ермакову задержали после того, как 22 октября 2021 года Александр Лукашенко на совещании с Советом министров заявил о фактах преступной деятельности в Гомельской области.

«Это же катастрофа. Там уже по ночам режут коров и сплавляют в Россию. И это же не первый месяц. И тишина. Нужно было вмешательство президента, нужно было посылать туда Кубракова, чтобы он кого-то там придушил. Ну так ждите, он там уже», — сказал Лукашенко.

По его словам, «мясо вывозят в Россию (через жуликов, и должностные лица с этим повязаны) и там продают».

31 октября сюжет о коровах на Гомельщине выпустил и государственный телеканал СТВ. В нем среди прочего упоминалась и Ирина Ермакова, под руководством которой совхоз вместо того, чтобы сдавать бычков на мясокомбинаты, продавал их населению.

«Запросили документы на первичную реализацию скота и увидели, что более 460 голов скота в этом году было реализовано населению. Не на мясокомбинаты, а именно населению», — возмущался начальник управления КГК Гомельской области Сергей Глоба.

По его словам, это вызывает подозрения, потому что «гражданину такое количество скота в хозяйстве ни к чему». Чиновник рассказал, что «этот скот населения передавало одному и тому же человеку в соседнем районе, который формировал группы и реализовывал этих животных в Российскую Федерацию».

В результате обвиняемую приговорили к штрафу и четырем годам лишения свободы по уголовным статьям за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, использование заведомо подложного документа, злоупотребление властью или служебными полномочиями, превышении власти или служебных полномочий.

Своей вины Ермакова не признала. Более того, родственники Ирины заявляют о сфабрикованности дела и говорят, что на самом деле директор мешала искажать статистику падежа скота.

На свободе у Ирины Ермаковой остались две несовершеннолетние дочери. Родственники собираются обжаловать приговор вплоть до Верховного суда.

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