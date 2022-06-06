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Данилов: Украине для возвращения востока и юга нужно создать еще шесть бригад

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  • 6.06.2022, 19:38
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Данилов: Украине для возвращения востока и юга нужно создать еще шесть бригад
Алексей Данилов

Для этого нужно 25 тысяч военных.

Для контрнаступления Украине нужно не только современное оружие. Сейчас для ведения активных боевых действий ВСУ надо сформировать шесть новых бригад, а это — 25 тысяч военных.

Об этом в интервью Financial Times заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Украине нужно сформировать шесть новых бригад численностью 25 000 человек для контрнаступления, чтобы вернуть территорию, которую удерживает Россия на востоке и юге, включая сотни ракетных установок и артиллерии, самолеты и танки, а также тысячи беспилотников», — сказал Данилов.

Он добавил, что системы РСЗО из США также имеют ограниченное количество боеприпасов и могут стрелять только на расстоянии 80 км, а не на 300 км.

Секретарь СНБО отметил, что западные поставки уже сыграли решающую роль в сдерживании первоначального русского блицкрига.

Он выразил уверенность, что поступление вооружения большей дальности и более тяжелого калибра продолжится пока Украина не одержит победу.

«Россия — большая по размерам страна, и у нее есть много пушечного мяса, которое они сюда посылают. И поэтому процесс победы, он не может быть очень быстрым», — сказал Данилов.

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