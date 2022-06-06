Ученые назвали самое холодное место на Земле 6.06.2022, 19:45

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Южный или Северный полюс?

Северный и Южный полюс – это самые холодные регионы нашей планеты. Но, хотя они кажутся очень похожими, один, все же, холоднее, чем другой. Так какой же? Ответ на этот вопрос дали опубликовало издание Live science.

Оба полюса являются такими холодными, поскольку располагаются вверху и внизу планеты, из-за чего не получают прямых потоков солнечного света. На обоих полюсах солнце всегда находится низко над горизонтом, даже в середине лета, а зимой оно находится ниже линии горизонта и может не показываться месяцами.

Кроме того, снег, который покрывает полюса, отражает очень много света. Это значит, что большая часть солнечной энергии, которая достигает их поверхности, отбивается обратно в космос. В результате воздух над поверхностью остается холодным.

Но, несмотря на всю схожесть, Южный полюс все-таки гораздо холоднее Северного. Среднегодовая температура на Северном полюсе составляет -40 градусов Цельсия зимой и около нуля – летом. На Южном же полюсе температура опускается до -60 градусов Цельсия зимой и -28,2 -летом.

Основная причина это лежит в различиях между полюсами. «Северный полюс – это океан, а Южный – континент», - заявил полярный исследователь из Колумбийского университета Робин Белл.

Арктика – это океан, окруженный сушей, а Антарктика – суша, окруженная океаном. Вода остывает и нагревается гораздо медленнее, чем суша, что приводит к меньшему перепаду температур. Даже когда арктический океан покрыт льдом, относительно высокая температура оказывает смягчающее действие на климат, помогает Арктике оставаться более теплой, чем Антарктика.

Более того, Арктика находится на уровне моря, Антарктида же является самым высоким континентом со средней высотой 2300 метров. Чем выше вы поднимаетесь наверх, тем холоднее становится.

На каком полюсе больше льда

И на Северном, и на Южном полюсе ледяной покров меняется в зависимости от времени года. Большая часть сезонных различий происходит за счет морского льда, который плавает, растет и тает над океаном.

Поскольку Арктика окружена сушей, морской лед здесь не так подвижен, как в Антарктике. Льдины в Арктике сходятся с большей долей вероятности, поэтому морской лед здесь толще: примерно два-три метра по сравнению с одним-двумя метрами в Антарктике.

Средняя минимальная площадь арктического морского льда составляет 6,5 миллионов квадратных километров, а максимальная – 15,6 миллионов. Минимальная же площадь антарктического морского льда составляет 3,1 миллиона квадратных километров, а максимальная – 18,8 миллиона.

Но, несмотря ни на что, на Южном полюсе больше льда, чем на Северном. Это происходит из-за того, что здесь сосредоточено большое количество наземного льда. Площадь ледяного щита Антарктиды составляет 13,7 миллиона квадратных километров, а его толщина составляет в среднем 4,8 километра. В Антарктиде содержится примерно 90% мировых запасов льда.

Исследования показали, что ледяной покров Арктики резко сократился в последние 30 лет из-за глобального потепления. А антарктический лед за последние 40 лет переживал периоды снижения и увеличения площади. Изменения климата в Антарктике являются более комплексным процессом, поскольку важную роль здесь играют циркуляция воздуха и воды океана.

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