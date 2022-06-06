Президент Литвы: Зерно из Украины не может следовать через Беларусь 3 6.06.2022, 20:29

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Гитанас Науседа

Отремонтированные железные дороги на украинско-белорусской границе могут послужить новым военным ударам.

Зерно из Украины не может транспортироваться в Балтийские порты через Беларусь, так как поврежденные и с этой целью отремонтированные железные дороги на украинско-белорусской границе могут послужить новым военным ударам, заявил президент Литвы Гитанас Науседа, передает delfi.lt.

"Давайте сначала посмотрим с позиции Украины. Хотят сказать, что нужно привести в порядок всю инфраструктуру, нужно привести в порядок движение, чтобы удобрения двигались с территории Украины через Беларусь в страны Балтии – не случится ли так, что по этой налаженной инфраструктуре на каком-то этапе войны будет двигаться военная техника в обратном направлении? Им следует очень осторожно оценивать такую перспективу", — заявил в понедельник журналистам Науседа в Крекенаве.

По словам президента, Александр Лукашенко дал понять, что поддерживает российскую военную агрессию, а значит, о перевозке грузов через эту страну не может быть и речи.

"На мой взгляд, в последнее время ситуация только ухудшилась, и Лукашенко показал, что он в одной лодке с Владимиром Путиным в этой гнусной агрессии. Мое мнение и оценка не меняются — надо искать другие альтернативы", — сказал Науседа.

Он не видит возможности возобновления транзита белорусских удобрений через Литву - такое условие для перевозки украинского зерна через Беларусь выдвигает Лукашенко.

"Европейский Союз ввел очень четкие санкции в отношении удобрений, Литва повторила эти санкции, и что — давайте закроем глаза и скажем, что Лукашенко вдруг стал гораздо более приемлемым лидером или сделал что-то хорошее, поэтому мы должны отменить эти санкции?", — сказал Науседа.

В настоящее время зерно и прочая продукция из Украины доставляется в Клайпеду через Польшу.

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