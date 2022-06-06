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Английский язык может получить особый статус в Украине

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  • 6.06.2022, 20:34
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Английский язык может получить особый статус в Украине

Об этом заявил премьер Украины.

Английский может получить статус языка делового общения в Украине.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram

По его словам, эту возможность обсудили на правительственном совещании.

"В настоящее время Кабинет министров прорабатывает соответствующую законодательную инициативу. Английский сегодня используется в деловом общении во всем цивилизованном мире, поэтому предоставление ему такого статуса в Украине будет способствовать развитию бизнеса, привлечению инвестиций и ускорению евроинтеграции Украины.

Профильным министерствам дана задача разработать предложения и оформить соответствующие документы".

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