Английский язык может получить особый статус в Украине 5 6.06.2022, 20:34

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Об этом заявил премьер Украины.

Английский может получить статус языка делового общения в Украине.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram

По его словам, эту возможность обсудили на правительственном совещании.

"В настоящее время Кабинет министров прорабатывает соответствующую законодательную инициативу. Английский сегодня используется в деловом общении во всем цивилизованном мире, поэтому предоставление ему такого статуса в Украине будет способствовать развитию бизнеса, привлечению инвестиций и ускорению евроинтеграции Украины.

Профильным министерствам дана задача разработать предложения и оформить соответствующие документы".

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