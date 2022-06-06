В Мелитополе оккупанты покинули почти все блок-посты 3 6.06.2022, 21:07

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Россияне боятся наступления ВСУ.

Российские оккупационные войска оставили почти все блокпосты в Мелитопольском районе Запорожской области.

Об этом в видеообращении, опубликованном 6 июня в Facebook, сказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

Он уверен, что "в ближайшие недели-месяцы Мелитополь будет деоккупирован".

"Три дня назад с территории Мелитопольского района почти со всех блокпостов рашисты уже уехали, потому что наши героические военные делают все возможное, чтобы очистить нашу территорию от рашистских захватчиков... Даже из Васильевки они переместились в сторону Зеленого Гая, боясь наступления наших украинских военнослужащих", – отметил Федоров.

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