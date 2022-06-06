Ученые назвали простые правила, которые помогут прожить долгую и здоровую жизнь 6.06.2022, 21:17

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Каких правил нужно придерживаться.

Ученые рассказали, что соблюдение ряда правил может обеспечить людям долгую здоровую жизнь. Также поможет минимизировать риски болезней сердца и сосудов, а также негативные возрастные неврологические нарушения, включая деменцию.

Об этом сообщает Cosmos Magazine.

Каких правил нужно придерживаться

Сотрудники АКА (Американская кардиологическая ассоциация) заявили, что существуют "простые правила здоровой жизни".

Они проанализировали многочисленные рекомендации, связанные с сохранением здоровья в поздние годы жизни и с продлением жизни. В результате ученые сформулировали критерии, на соответствие которым они предлагают проверять свой образ жизни.

Эксперты среди простых правил долгой здоровой жизни, выделяют такие:

Отказ от курения;

Физическая активность;

Здоровый вес;

Правильное питание;

Стабильный уровень сахара в крови, недопущение его роста;

Контроль холестерина;

Здоровое кровяное давление, профилактика гипертонии.

Эксперты пояснили, что если совпадает по меньшей мере пять пунктов, "риск смерти от сердечно-сосудистых и неврологических заболеваний становится ниже на 78 процентов".

Что и как есть, чтобы жить долго

Контроль калорий

У каждого человека индивидуальная потребность в энергии. Все зависит от размеров тела и физической активности. Если в течение длительного времени энергии с пищей вы получаете значительно больше, чем тратите, то появляются лишние килограммы или даже ожирение.

Поддерживать энергетический баланс и предупредить набор лишнего веса помогут следующие правила:

Ешьте натуральные растительные продукты богатые на пищевые волокна, которые содержат значительно меньше калорий (1,5 ккал - 2,5 ккал/г) по сравнению с обработанными;

Выбирайте продукты с низким содержанием сахара и жира;

Потребляйте напитки, которые не содержат калорий. Ограничьте употребление соков менее 200 мл в день;

Ежедневно занимайтесь физическими упражнениями, по меньшей мере 30 минут.

Употребляйте полезные продукты из разных групп

Организм получит достаточное полезных веществ и энергии, если ежедневно потреблять продукты из основных пяти групп:

Разнообразные и разноцветные овощи, а также бобовые: 300 г овощей за 4-5 порций и 75 г бобовых в сутки;

Фрукты и ягоды: 300 г за 2 порции в сутки;

Цельные злаки или злаковые продукты: 70 г цельных злаков для женщины и 90 г - для мужчины;

Употребляйте нежирное мясо, рыбу, яйца, орехи и семена;

Молоко, йогурт и творог употребляйте преимущественно с умеренным содержанием жира.

Ешьте меньше соли

Рекомендуемая дневная норма соли - 5 г в день (около одной чайной ложки), сахара - менее 50 г в сутки.

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