Беларусь теряет малый и средний бизнес 2 6.06.2022, 22:03

6,864

Особенно негативная ситуация в Минске.

Малый и средний бизнес в Беларуси столкнулся с серьезными проблемами, сообщает совет по развитию предпринимательства при правительстве. Среди них — сокращение рынков сбыта, сложности с расчетами и логистикой. На этом фоне страна с начала года потеряла 7,5 тысячи субъектов малого и среднего бизнеса, отмечают в совете.

На начало мая в Беларуси насчитывалось 362,7 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства, что на 7,5 тысячи, или 2% меньше, чем на начало года. Среди них — 81,7 тысячи микроорганизаций, 11,2 тысячи малых и более 2 тыс. средних организаций, а также 270,8 тысячи индивидуальных предпринимателей, сообщает совет по развитию предпринимательства при правительстве со ссылкой на данные Министерства по налогам и сборам.

— Если в течение первых двух месяцев текущего года в данном секторе наблюдалась тенденция поступательного роста количества организаций при незначительном сокращении числа индивидуальных предпринимателей, то в последнее время ситуация кардинально изменилась, — сообщает совет по развитию предпринимательства при правительстве.

Количество организаций самого и среднего бизнеса за четыре месяца этого года — январь-апрель — сократилось на 5,2 тысячи (-5,7%), а индивидуальных предпринимателей — на 2,3 тысячи (-0,8%). «Сектор среднего предпринимательства также „ужался“ на 3% или на 62 организации, — уточняют в совете. — Наиболее высокий темп падения количества работающих субъектов МСП наблюдалось в Минске — 3,1%, наиболее низкий — в Гродненской области — менее 1%. В Минской, Могилевской и Брестской областях предпринимательский сектор сократился на 1−1,5%, в Витебской и Гомельской областях — на 2,2 и 2,7%% соответственно».

При этом в совете считают, что малый и средний малый бизнес, несмотря на трудности и численное сокращение, «не только демонстрирует устойчивость, но также существенный потенциал к дальнейшему развитию».

Какая ситуация с налогами от малого и среднего бизнеса

И если в количественном выражении малый и средний бизнес проседает, то налоговые поступления в бюджет страны показывает прирост (в процентном соотношении к другим доходам госказны). «Так, за январь-апрель текущего года удельный вес платежей его субъектов в бюджетных доходах в целом по стране составил 27,5% и увеличился по сравнению с прошлым годом на 0,8 процентных пункта, — уточняют в совете по развитию предпринимательства при правительстве. — Положительная динамика доли МСП в бюджетных поступлениях наблюдалась во всех регионах, кроме Минска».

Если смотреть по регионам, то малый и средний бизнес активнее всего пополняет бюджет в Могилевской области (32,5%), а также в Минской и Брестской (32,2 и 31,5%% соответственно). «В Витебской, Гомельской и Гродненской областях предпринимателями было сформировано от 17 до 19% бюджетных поступлений», — сообщает совет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».