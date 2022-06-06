В Польше самый низкий уровень безработицы с 1990 года 1 6.06.2022, 22:10

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Опубликована статистика за май.

Министерство семьи и социальной политики Польши сообщило, что уровень безработицы в мае составил 5,1%. Это ниже на 0,1% по сравнению с апрелем, передает «Радио Польша».

Это один из самых низких показателей, регистрируемых в мае в последние десятилетия, – заявила в эфире общественного телевидения глава ведомства Марлена Малёнг: «Мы живем в очень трудное время: два года пандемии коронавируса, борьбы за каждое рабочее место, за то, чтобы польские фирмы могли продержаться. В мае нынешнего года мы зарегистрировали самый низкий с 1990 года уровень безработицы, за исключением 2019 года, когда он составляла ровно 5%».

На конец мая без работы в Польше было около 850 тысяч человек.

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