ВСУ отразили 10 атак оккупантов на Донбассе
- 6.06.2022, 22:15
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Уничтожены несколько единиц военной техники.
Украинские защитники и защитницы отразили 10 атак оккупантов на Донбассе, а на двух локациях продолжаются бои. Об этом сообщает пресс-служба группировки Объединенных сил в Facebook.
Уточняется, что за прошедшие сутки ВСУ уничтожили:
1 танк;
3 артиллерийские системы;
2 боевые бронированные машины;
1 автомобиль;
2 склада с боеприпасами;
2 беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10.
Оккупанты обстреляли более 20 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 48 гражданских объектов, из них: 42 жилых дома, лицей, горно-индустриальный колледж, птицефабрику, здание департамента гражданской защиты, помещения семейно-спортивного клуба, сообщает ООС.
«В результате этих обстрелов погибли 2 гражданских лица, 12 получили ранения», — добавили в пресс-центре.
По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны РФ потеряла в Украине около 31 250 своих военных.