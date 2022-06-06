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В Турции состоятся учения НАТО

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  • 6.06.2022, 22:25
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В Турции состоятся учения НАТО

Учения пройдут с 20 по 28 июня.

В Турции начали переброску техники для учений НАТО Ramstein Dust II-2022, которые пройдут с 20 по 28 июня.

Об этом, как сообщает «Европейская правда», сообщило министерство обороны Турции.

В воскресенье в Турцию прибыли сотрудники НАТО, переносные центры оперативно-тактического контроля и наземное военное оборудование.

Отмечается, что учения Ramstein Dust II-2022 будут проходить совместно с турецкими международными военными учениями «Анатолийский орел», призванными улучшить взаимодействие в рамках воздушных операций Альянса.

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