В Турции состоятся учения НАТО

В Турции состоятся учения НАТО3
- 6.06.2022, 22:25
- 1,640
Учения пройдут с 20 по 28 июня.
В Турции начали переброску техники для учений НАТО Ramstein Dust II-2022, которые пройдут с 20 по 28 июня.
Об этом, как сообщает «Европейская правда», сообщило министерство обороны Турции.
В воскресенье в Турцию прибыли сотрудники НАТО, переносные центры оперативно-тактического контроля и наземное военное оборудование.
Отмечается, что учения Ramstein Dust II-2022 будут проходить совместно с турецкими международными военными учениями «Анатолийский орел», призванными улучшить взаимодействие в рамках воздушных операций Альянса.