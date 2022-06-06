В Березовском районе проехавший поезд «сдул» двух женщин с платформы 3 6.06.2022, 22:37

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иллюстрационное фото

У них серьезные травмы.

В субботу, 4 июня, в Березовском районе для двух жительниц агрогородка Кабаки ожидание поезда закончилось госпитализацией, сообщает bereza.by.

Женщины стояли на остановке у края платформы, когда мимо проехал высокоскоростной электропоезд. Возникший воздушный поток сбил их с ног, сельчанки упали и получили травмы.

Приехавшие на «скорой» медики зафиксировали у 73-летней женщины повреждение позвоночника, черепно-мозговую травму и гематомы, у 47-летней пострадавшей — закрытую ЧМТ. Обе госпитализированы в районную больницу.

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