Борис Джонсон остается премьер-министром Великобритании 4 6.06.2022, 23:10

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Борис Джонсон

Он получил вотум доверия.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон по итогам голосования в британском парламенте остается на своей должности - он получил вотум доверия.

Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Консерваторам не хватило голосов, чтобы объявить Джонсону вотум недоверия. Таким образом, глава британского правительства получил иммунитет на год.

Как сообщил глава консервативного комитета 1922 года Грэм Брэди, всего проголосовали 359 депутатов. Не было ни одного испорченного бюллетеня.

Голоса распределились так:

211 – поддержали Джонсона.

148 – выразили недоверие.

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