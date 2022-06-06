Белорусские режиссеры начали снимать свое кино при помощи польских киношкол 6.06.2022, 23:15

Помогают белорусам Варшавская Школа Вайды и Гдыньская киношкола.

Шесть белорусских режиссеров начали делать свое кино при помощи польских киношкол – во время, когда снимать независимое кино в самой Беларуси почти невозможно. Это истории о домашнем насилии, конфликтах в семье из-за событий 2020-го года или отношений между белорусами и украинцами после начала полномасштабной войны в Украине. Варшавская Школа Вайды и Гдыньская киношкола помогают авторам развивать проекты, пишет «Белсат».

Когда белорусское независимое кино стало невозможным в Беларуси, его поддержали в Польше. Варшавская Школа Вайды в сотрудничестве с Гдыньской киношколой создала образовательную программу «Film Bridge – Belarus». Они пригласили к себе белорусских режиссеров, чтобы те могли реализовать свои проекты.

«Идея заключалась в том, чтобы помочь таким образом, каким можем. А каким мы можем? – через развитие проектов. Мы выбрали шесть человек, которые показались нам самыми интересными, чтобы развивать их проекты, советовать, в какую сторону, как нам кажется, они должны развиваться, и помочь им сказать то, что они хотят сказать» – говорит создатель проекта «Film Bridge – Belarus» и руководитель Школы Вайды Филипп Марчевский.

Среди отобранных – истории об эмиграции, конфликты в семье из-за протестов в Беларуси или крутых перемен из-за войны в Украине. Проект под названием «Это наш секрет» должен стать драматическим триллером о сексуальном насилии в семье. Авторы начали создавать сценарий четыре года назад, но он хорошо вписался в белорусскую действительность после двадцатого года.

Как объясняет соавтор сценария «Это наш секрет» Андрей Кашперский, «темы домашнего насилия, заложенные в этом сценарии, сейчас действительно могут быть переведены на общую ситуацию, происходящую в Беларуси, происходящую со стороны власти».

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