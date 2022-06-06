закрыть
7 июня 2022, вторник, 0:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Россияне покинули населенный пункт под Херсоном

1
  • 6.06.2022, 23:18
  • 6,002
Россияне покинули населенный пункт под Херсоном
Алексей Арестович

Арестович назвал причину.

Россияне покинули село Благодатное, которое находится в 30 километрах от Херсона, для проведения перегруппировки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича в эфире "Фейгин Live".

"Сегодня российские войска покинули Благодатное. А оно очень близко к Херсону. Но это не паническое бегство, а маневр. Они усилили херсонское направление, правобережную группировку", - заявил Арестович.

По его словам, всех российских солдат перебросили с Благодатного на другой участок Херсонской области из-за наступления ВСУ.

"Мы там конкретно поднависли над ними, и им нужно реагировать", - подчеркнул Арестович.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Продразверстка Гуттериша
Продразверстка Гуттериша Андрей Санников
Российская империя — не жилец
Российская империя — не жилец Виктор Шендерович
«Плейбой» для спасателя
«Плейбой» для спасателя Ирина Халип
Где была ваша прозорливость 24 февраля, когда с территории Беларуси пошли танки?
Где была ваша прозорливость 24 февраля, когда с территории Беларуси пошли танки? Наталья Радина