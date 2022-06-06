Россияне покинули населенный пункт под Херсоном 1 6.06.2022, 23:18

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Алексей Арестович

Арестович назвал причину.

Россияне покинули село Благодатное, которое находится в 30 километрах от Херсона, для проведения перегруппировки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича в эфире "Фейгин Live".

"Сегодня российские войска покинули Благодатное. А оно очень близко к Херсону. Но это не паническое бегство, а маневр. Они усилили херсонское направление, правобережную группировку", - заявил Арестович.

По его словам, всех российских солдат перебросили с Благодатного на другой участок Херсонской области из-за наступления ВСУ.

"Мы там конкретно поднависли над ними, и им нужно реагировать", - подчеркнул Арестович.

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