Глава Минсельхозпрода о колбасе из зубра: Это из искусственно выращенных животных 2 6.06.2022, 23:40

Игорь Брыло заявил, что зубры были выращены для создания «каких-то положительных эмоций».

При создании колбасы из зубра краснокнижные животные не пострадали. На нее пошли «животные, которые выращены искусственно, чтобы создавать для человека, скажем, эмоции какие-то положительные». Об этом в эфире СТВ заявил глава Минсельхозпрода Беларуси Игорь Брыло.

Глава ведомства пояснил, что колбасу или тушенку из того зубра, который находится в Беловежской пуще, никто не получает.

— Хотя и там, бывает, присутствует технологический отход, это физиология: одно животное стареет, второе животное рождается животное, которое получает травму — это же надо все понимать. Понятно, что он в Красной книге. То, что делал Гродненский мясокомбинат — это как раз именно в тех хозяйствах, в которых зубры выращиваются искусственно. И мы прекрасно понимаем: до большой популяции смысла нет разводить, потому что это уже будет превышение каких-то норм, даже зоотехнических, нахождения животных в той или иной местности. Поэтому понятно, что есть технологический отход. Понятно, что есть какая-то травма, допустим, несовместимый с жизнью перелом ноги и так далее. Ну, делается продукт, ну и что?, — задался он вопросом.

Он подчеркнул, что колбаса производится «не из зубров, которые занесены в Красную книгу».

— Я нацеливаю на то, что это не из зубров, которые занесены в Красную книгу. Это животные, которые выращены искусственно, чтобы создавать для человека, скажем, эмоции какие-то положительные. Но в то же время это популяция, они рождаются, ее тоже надо как-то делать… контролировать объем животных.

Напомним, в конце апреля появились фотографии колбасы из зубра в одном из столичных супермаркетов. На «Гродненском мясокомбинате» подтвердили, что колбасу из зубра действительно производят.

Позже стало известно, что зубры, ставшие сырьем для колбасы, оказались не из Беловежской пущи, а из СПК «Озеры» под Гродно. Хозяйство передало мясокомбинату шесть зубров из резервного генофонда — «некуда было девать».

Как объяснили в Национальном парке «Беловежская пуща», зубры делятся на две категории. Здоровые особи относятся к основному генофонду, который представляет селекционную ценность и находится под защитой Красной книги Беларуси. А те, у которых есть заболевания, отклонения, — к резервному.

Ранее экс-министр внутренних дел Игорь Шуневич уже предлагал исключить зубра из Красной книги, которую назвал «рудиментом» и «не более чем инструментом, регулирующим правоотношения человека с объектами дикой природы, позволяющий государству рационально использовать свои природные ресурсы».

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