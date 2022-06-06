США созывают третью встречу «Рамштайн» по вооружению Украины 6.06.2022, 23:54

Она состоится 15 июня.

Министр обороны США Ллойд Остин созывает 15 июня третью встречу представителей Контактной группы по обороне Украины. Об этом сообщается на сайте Пентагона.

«Министр Остин вновь пригласил министров обороны и начальников генеральных штабов со всего мира обсудить продолжающийся кризис на Украине», — сказано в сообщении.

Встреча состоится в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. На ней планируется обсудить потребности украинской армии в оружии и боеприпасах для противостояния российской агрессии.

26 апреля на авиабазе «Рамштайн» в Германии прошла первая встреча Контактной группы по обороне Украины с участием более 40 стран. По ее результатам было договорено создать постоянную Контактную группу в поддержку Украины, которая будет собираться каждый месяц.

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