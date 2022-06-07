Американские аналитики: Северодонецк переходит из рук в руки

Американские аналитики: Северодонецк переходит из рук в руки2
- 7.06.2022, 7:37
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Ожесточенные бои за украинский город продолжаются.
Американский Институт по изучению войны (ISW) опубликовал новый отчет, в котором говорится о том, что точная ситуация в украинском Северодонецке «остается неясной».
Аналитики института сообщили, что контроль над городом часто переходит из рук в руки.
Российская армия также продолжают безуспешные попытки перерезать коммуникации украинских военных к северо-востоку от Бахмута.