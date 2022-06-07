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Американские аналитики: Северодонецк переходит из рук в руки

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  • 7.06.2022, 7:37
  • 5,372
Американские аналитики: Северодонецк переходит из рук в руки

Ожесточенные бои за украинский город продолжаются.

Американский Институт по изучению войны (ISW) опубликовал новый отчет, в котором говорится о том, что точная ситуация в украинском Северодонецке «остается неясной».

Аналитики института сообщили, что контроль над городом часто переходит из рук в руки.

Российская армия также продолжают безуспешные попытки перерезать коммуникации украинских военных к северо-востоку от Бахмута.

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